Tysktalande deltidare till BookBeats kundsupport!
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-01-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
För dig som motiveras av att ge utmärkt service och som är flytande i tyska finns nu möjligheten att ta dig an tjänsten som agent i BookBeats supportteam. Detta är ett perfekt extrajobb för dig som studerar då du kan arbeta hemifrån utifrån ett flexibelt schema. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
I dagsläget består BookBeats supportteam av en blandning av tysk-, svensk-, polsk-, dansk-, och finsktalande supportagenter som tillsammans arbetar för att ge så god service som möjligt till BookBeats användare. BookBeat växer och behöver utöka den tyska delen av supportteamet. Behovet är långsiktigt och passen är förlagda främst under vardagar men även helger kan bli aktuellt. Rollen är flexibel då du kan arbeta varifrån du vill och är således inte knuten till ett kontor. För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du är tillgänglig för att jobba minst 20h/v.
Som kundsupport kommer du främst att svara på tyska, svenska och engelska kunders frågor i vår kunds webbaserade supportsystem. Det kan vara frågor kring hur tjänsten fungerar, tekniska problem, kontoinställningar, försäljningsfrågor etc. Till din hjälp har du för de vanligaste frågorna färdiga mailmallar som du kan utgå från i din återkoppling till kund.
Du erbjuds
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs med om vårt konsulterbjudande
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Svara på inkommande frågor rörande exempelvis innehåll, kontoinställningar och försäljning från företagets kunder via mail.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå och har minst 1 år kvar av studier alternativt har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Har möjlighet att arbeta minst 20 h /veckan
• Har tidigare erfarenhet av ett serviceinriktat arbete
• Har mycket goda kunskaper i tyska, svenska och engelska, såväl i tal som i skrift, då all kommunikation externt kommer att ske i samtliga språk
Det är meriterande om du har
• Har tidigare erfarenhet av kundservice och administrativt arbete
• Har mycket goda kunskaper i polska, finska, danska, och/eller norska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Som person är du litteraturintresserad och duktig på att uttrycka dig skriftligt. Du är nyfiken på att lära dig hur saker fungerar samt har en god känsla för kundservice och kundbemötande. Då arbetet är självständigt krävs det också att du har en god problemlösningsförmåga och vågar ta egna initiativ.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Går du vidare i processen är steget innan kundintervju ett skriftligt språktest. Du kommer få språktestet skickat till dig via mejl. Det är inte tillåtet att använda sig av översättningsverktyg eller AI som hjälpmedel vid genomförandet av språktestet.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117080". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9713057