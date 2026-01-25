Tvättservice i Båstad söker sommarpersonal
Tvättservice söker sommarpersonal
Om företaget.
Tvättservice i Båstad AB är ett vattentvätteri med tvätterianläggning på Båstad Företagsby. Tvättservice tvättar främst till hotell, restaurang och vandrarhem. Tvättservice mål är att bli den självklara partnern och tvätt leverantören.
Inför den kommande säsongen söker vi sommarpersonal till vårt tvätteri. Tjänsten är säsongsbaserad med start i maj fram till september. Publiceringsdatum2026-01-25Dina arbetsuppgifter
Mangla
Sortera tvätt
Vika badrockar och handdukar
Arbetet sker oftast i ett högt tempo och innefattar vissa tunga lyft
Vi söker dig som:
Är noggrann, punktlig och ansvarstagande
Stresstålig
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett omväxlande sommarjobb i ett sammansvetsat team med en ordentlig introduktion och upplärning
Lön och anställningsvillkor
Enligt överenskommelse.
Kollektivavtal finns.
Arbetet är huvudsak dagtid vardagar. Tidiga morgnar kan förekomma.
Uppdragslängd
Från 8 veckor till 20 veckor.
Provanställning tillämpas
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande. Kontaktperson för detta jobb
Roger Larssonroger@tvattservice.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
