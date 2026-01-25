Tvättservice i Båstad söker sommarpersonal

Tvättservice i Båstad AB / Maskinoperatörsjobb / Båstad
2026-01-25


Tvättservice söker sommarpersonal


Om företaget.
Tvättservice i Båstad AB är ett vattentvätteri med tvätterianläggning på Båstad Företagsby. Tvättservice tvättar främst till hotell, restaurang och vandrarhem. Tvättservice mål är att bli den självklara partnern och tvätt leverantören.

Inför den kommande säsongen söker vi sommarpersonal till vårt tvätteri. Tjänsten är säsongsbaserad med start i maj fram till september.


Publiceringsdatum
2026-01-25

Dina arbetsuppgifter
Mangla
Sortera tvätt
Vika badrockar och handdukar
Arbetet sker oftast i ett högt tempo och innefattar vissa tunga lyft


Vi söker dig som:
Är noggrann, punktlig och ansvarstagande
Stresstålig
Behärskar svenska i tal och skrift


Vi erbjuder
Vi erbjuder ett omväxlande sommarjobb i ett sammansvetsat team med en ordentlig introduktion och upplärning


Lön och anställningsvillkor
Enligt överenskommelse.
Kollektivavtal finns.
Arbetet är huvudsak dagtid vardagar. Tidiga morgnar kan förekomma.



Uppdragslängd
Från 8 veckor till 20 veckor.
Provanställning tillämpas

Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.




Kontaktperson för detta jobb
Roger Larsson
roger@tvattservice.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: roger@tvattservice.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tvättservice i Båstad AB (org.nr 556903-6584)
Ängelholmsvägen 263 (visa karta)
269 42  BÅSTAD

Jobbnummer
9703028

