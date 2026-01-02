Tvättex Uppsala söker säljare

L-S Direktservice AB / Säljarjobb / Uppsala
2026-01-02


Tvättex startade 1980 och är idag marknadsledande inom hemleverans utav miljö och allergigodkända förbrukningsvaror.
Vi finns etablerade i Göteborg,Malmö,Gävle,Uppsala Samt Stockholm.
Idag använder en kvarts miljon svenskar våra produkter dagligen.
Det är allt från stora som små hushåll ,sjukvård företag samt idrottsorganisationer.

Just nu söker vi innesäljare i Uppsala!
Är du den vi söker ?

• Du är driven ,målfokuserad och positiv.
• Inte rädd för att kontakta främmande människor.
• Tävlingsinriktad och problemlösare.
• Tidigare säljerfarenhet är en fördel men inget krav.
• Ser fördelen att kunna påverka lönen och arbetstiden. Brinner du för service och nöjda kunder? Vill du vara en del av ett etablerat säljteam ?

I takt med att Tvättex växer söker vi fler innesäljare till vårt kontor i Uppsala.
Som säljare hos oss kommer du ansvara för ett eget kundregister där du fyller på med nya kunder samt bearbetar och servar befintliga kunder.

Du kommer arbeta i ett positivt säljteam i en stimulerande säljmiljö.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: mattias.jansson@tvattex.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Telefonförsäljare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
L-S Direktservice AB (org.nr 556612-4003)
Edsbrogatan 1B (visa karta)
752 28  UPPSALA

Jobbnummer
9667628

