Tvättex Uppsala söker säljare
L-S Direktservice AB / Säljarjobb / Uppsala Visa alla säljarjobb i Uppsala
2026-01-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos L-S Direktservice AB i Uppsala
, Stockholm
, Gävle
eller i hela Sverige
Tvättex startade 1980 och är idag marknadsledande inom hemleverans utav miljö och allergigodkända förbrukningsvaror.
Vi finns etablerade i Göteborg,Malmö,Gävle,Uppsala Samt Stockholm.
Idag använder en kvarts miljon svenskar våra produkter dagligen.
Det är allt från stora som små hushåll ,sjukvård företag samt idrottsorganisationer.
Just nu söker vi innesäljare i Uppsala!
Är du den vi söker ?
• Du är driven ,målfokuserad och positiv.
• Inte rädd för att kontakta främmande människor.
• Tävlingsinriktad och problemlösare.
• Tidigare säljerfarenhet är en fördel men inget krav.
• Ser fördelen att kunna påverka lönen och arbetstiden. Brinner du för service och nöjda kunder? Vill du vara en del av ett etablerat säljteam ?
I takt med att Tvättex växer söker vi fler innesäljare till vårt kontor i Uppsala.
Som säljare hos oss kommer du ansvara för ett eget kundregister där du fyller på med nya kunder samt bearbetar och servar befintliga kunder.
Du kommer arbeta i ett positivt säljteam i en stimulerande säljmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: mattias.jansson@tvattex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Telefonförsäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare L-S Direktservice AB
(org.nr 556612-4003)
Edsbrogatan 1B (visa karta
)
752 28 UPPSALA Jobbnummer
9667628