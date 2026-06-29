Tvätteriarbetare sortering/packning
Lindbytvätten Aktiebolag / Maskinoperatörsjobb / Borgholm Visa alla maskinoperatörsjobb i Borgholm
2026-06-29
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Tvätteriarbetare inriktning Sortering & packning
Lindbytvätten är ett familjeföretag som är ansluten till Rikstvätt. Vi erbjuder tvätt och uthyrning av textilier för hotell och restaurang, industri samt vård och omsorg.
Inför hösten söker vi en kollega som kommer att ha som uppgift att sortera och packa rengjorda tofflor utifrån storlek och kund. Det finns också arbete med att fylla påsar med rengjorda lakan och annan tvätt.
Det kan även förekomma arbetsuppgifter såsom att sortera smutsigt gods som ankommer till tvätteriet, tvätta och torka, lagning, finishbehandling, och kvalitetskontroll.
Omfattning: Deltid, 50-75%, visstidsanställning med möjlighet till förlängning.
Lön: Lön enligt kollektivavtal tillämpas
Arbetsort: Borgholm/Lindby
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Måndag till fredag, skiftgång
Om dig
Vi söker dig som är engagerad, ansvarsfull och arbetslojal som medarbetare. Du är noggrann och jobbar alltefter ordning och reda.
Därtill trivs du med repetitiva arbetsuppgifter samt kan hantera en industriell arbetsmiljö.
Kvalifikationer
Gärna erfarenhet av produktionsarbete, men inget krav. Du behöver kunna ta dig till och från arbetsplatsen då det inte finns kollektivtrafik att tillgå.
Ansökan
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Marie Salebäck, HR-partner, på telefon 072 144 55 85.
Vänligen skicka ansökan med CV och personligt brev till: jobb@lindbytvatten.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: jobb@lindbytvatten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tvätteriarbetare sortering". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lindbytvätten Aktiebolag
(org.nr 556419-5153), http://www.lindbytvatten.se
Lindbyvägen 116 (visa karta
)
387 94 BORGHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindbytvätten AB Kontakt
Marie Salebäck marie.saleback@lindbytvatten.se Jobbnummer
9982421