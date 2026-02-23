Tvätteri
2026-02-23
Vi söker dig som vill kombinera ett industriarbete med social interaktion med kunder. Arbetet omfattar butiksarbete samt arbete i produktionen i våra två lokaler som är lokaliserade i Skövde och Skara.
Vi vill arbeta med engagerade medarbetare som är lösningsorienterade och med gott kundbemötande i fokus.
Ett öga för detaljer och skarpt fokus är mycket meriterande, butiksvana/erfarenhet av kundbemötande är plus i kanten.
Vi erbjuder en arbetsplats med varierande arbetsuppgifter och förtroende för teamets prestationer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: info@skarakemtvatt.se Arbetsgivarens referens
(org.nr 559041-2382) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
