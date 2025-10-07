Tvättbiträde till VO service
Karlshamns kommun / Maskinoperatörsjobb / Karlshamn Visa alla maskinoperatörsjobb i Karlshamn
2025-10-07
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlshamns kommun i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Kommunstyrelseförvaltningen VO service har en bred verksamhet, vi har ca 300 medarbetare som arbetar med service inom områdena: måltid, städ, tvätteri, sotning, bilvård, logistik, post & tryckeri, vaktmästerier samt gata/park/tomt. Verksamheten förvaltar även kommunens totala bilpark.
Det är en tillsvidareanställning med placering i tvätteriverksamheten, tvätterierna är placerade på Östralycke i Asarum och på Ekegården i Mörrum.
Tjänsten är förlagda som heltid, dagtid, men kvälls- och helgarbete kan förekomma.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Som tvättbiträde kommer du att hantera tvätt från brukare på ovan nämnda boenden, men även från hemtjänsten i kommunen.
Arbetet innebär att hantera tvättgodset genom hela flödet i tvätteriet.
Inhämtning, sortering och märkning av tvätt.
Tvätta, torka, och mangla.
Paketera och återlämna till kund.
Enklare underhåll av maskiner.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du är noggrann och har ett högt servicetänk. Att varje kund får tillbaka rätt tvätt till rätt kvalitet är vårt viktigaste mål. Du måste kunna hantera siffror i ett högt tempo utan att det blir fel. Du är van att arbeta både självständigt och i grupp och du är stresstålig. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och språkkunskaper.
Andra egenskaper som är önskvärda:
Du är noggrann och tar ansvar för ditt arbete.
Du gillar att jobba med service
Upplysningar
Patric Olgrim, Enhetschef, tfn 0728-849997 , patric.olgrim@karlshamn.se
Fackliga företrädare, Kommunal 0454-811 91
Sista ansökningsdag
2025-10-21 Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845) Kontakt
Enhetschef
Patric Olgrim patric.olgrim@karlshamn.se Jobbnummer
9545402