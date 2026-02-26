Tvåspråkiga personlig assistenter sökes Eslövs Kommun
Eslövs kommun, Personlig assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv
Vill du arbeta nära barn och göra verklig skillnad i vardagen? Vi söker nu två engagerade och lekfulla personliga assistenter som är två språkiga i svenska och thailändska till ett barn med funktionsnedsättning.
Ditt uppdrag
Som personlig assistent kommer du att stötta barnet i vardagen genom lek, pedagogiska aktiviteter och tydlig struktur. Du blir en viktig trygg person som hjälper barnet att utvecklas och må bra.
Din erfarenhet
För att bli aktuell för en anställning hos oss krävs:
• Du ska ha fyllt 18 år.
• Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
• Du talar thailändska flytande.
Meriterande är:
• Erfarenhet av arbete med barn.
• Kunskap om autism eller annan NPF diagnos.
• Erfarenhet av arbete som personlig assistent.
Är det här du?
• Du har ett genuint intresse för arbete med barn som har funktionsnedsättning.
• Du är lekfull, tålmodig och engagerad.
• Du är ansvarstagande och kan arbeta strukturerat.
Vi erbjuder
För Eslövs kommun är det viktigt att du som medarbetare är delaktig, trivs och utvecklas. Du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb. Det är då vi växer och skapar resultat tillsammans. Vi eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som det tillför verksamheten att ha medarbetare av varierande åldrar, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, alla kön och funktioner.
Om arbetsplatsen
Inom personlig assistans ger vi insatser till personer med omfattande funktionsnedsättningar. Vi stöttar den enskilde med sina grundläggande behov för att denne ska klara vardagen. Publiceringsdatum2026-02-26Övrig information
I denna rekrytering kommer intervjuer att hållas löpande samtidigt som vi kommer ta alla sökande i beaktande.
Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se
eller på närmsta polisstation.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308786 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, Personlig assistans Kontakt
Enhetschef
Gunilla Jönsson gunilla.jonsson@eslov.se 0413-62881 Jobbnummer
9765342