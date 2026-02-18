Två vikarierande projektledare inom landsbygdsstöd
Länsstyrelsen i Blekinge län / Skogsjobb / Karlskrona Visa alla skogsjobb i Karlskrona
2026-02-18
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Blekinge län i Karlskrona
, Ronneby
eller i hela Sverige
Länsstyrelsen Blekinge är en myndighet med brett ansvarsområde och spännande uppdrag. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med allt från miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat till civilt försvar, krishantering, kulturmiljö, fiske och landsbygdsutveckling.
Länet är en del av en expansiv Östersjöregion där det är nära till allt. Det gör det enkelt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och aktiv fritid. Vårt kontor ligger vackert vid vattnet i världsarvsstaden Karlskrona.
Vi arbetar för att nästa generation ska kunna leva i ett Blekinge där naturen, människorna och företagen mår bra. De beslut vi fattar i dag ska hålla även i framtiden. Vi finns här för Blekinge. Läs mer: www.lansstyrelsen.se/blekingePubliceringsdatum2026-02-18Beskrivning
Vi söker två projektledare som vill driva projekt riktat mot Blekinges landsbygd.
Tjänsterna är vikariat och är placerade på enheten för Landsbygd. På enheten för Landsbygd arbetar ca 15 medarbetare inom områdena landsbygdsutveckling, fiske samt djurvälfärd och livsmedel. På enheten är arbetsuppgifterna ofta mycket varierande och länsstyrelsernas uppdrag förändras över tid, vilket innebär att du har stora möjligheter till att utvecklas inom olika arbetsområdenDina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team med projektledare och handläggare som arbetar med projekt- och investeringsstöd inom Sveriges strategiska plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Projekten kan handla om kunskaps- och samarbetsprojekt riktat till de gröna näringarna exempelvis inom lantbruk, biologisk mångfald och djurvälfärd. Initialt kommer du att samordna och driva projekt inom området Greppa Näringen och Ett Rikt Odlingslandskap, men även andra projekt kan bli aktuella framöver, som till exempel Ekologisk produktion och Djurvälfärd och stärkt konkurrenskraft.Kvalifikationer
Du ska ha:
- En universitets- eller högskoleutbildning inom de areella näringarna eller annan likvärdig utbildning.
- God erfarenhet av att arbeta som projektledare.
- B-körkort då resor förekommer i tjänsten.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av handläggning av stöd inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
- Erfarenhet av landsbygdsutveckling
- Erfarenhet av arbete med EU-finansierade projekt
Rollen kräver att du på ett strukturerat sätt kan planera och genomföra projekten självständigt. Arbetet förutsätter att du samarbeta väl med kollegor såväl inom som utanför länsstyrelsen. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ och vara bekväm med att tala inför större grupper samt att planera och genomföra utbildningar och konferenser. Detta ställer krav på att du utrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Du har en god förmåga att hantera komplexa arbetsuppgifter och bedömningar samt har lätt för att ta till dig och följa regelverk och rutiner. Som person uppskattar du flexibilitet och variation och har lätt för att prioritera och växla mellan arbetsuppgifter.Anställningsvillkor
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt och korrekt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Tillsvidareanställning vid Länsstyrelsen innebär att du kommer att krigsplaceras vid myndigheten.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Innan rekrytering har vi tagit ställning till annonseringskanaler, därför undanbeds alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vår arbetsgrupp och Länsstyrelsen som helhet med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-937-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Blekinge län
(org.nr 202100-2320) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Blekinge Län Kontakt
Sandra Draaisma 010-2240114 Jobbnummer
9750638