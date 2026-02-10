Två undersköterskor till Silverkronan vård- och omsorgsboende
2026-02-10
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker två erfarna undersköterskor som vill vara med och utveckla omsorgen.
Som undersköterska ansvarar du för att stödja de äldre utifrån deras individuella behov. Vi arbetar med ett habiliterande förhållningssätt för att hjälpa de äldre att bevara sina förmågor. I arbetet ingår omvårdnadsinsatser enligt genomförandeplaner samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du erbjuder även aktiviteter och socialt innehåll samt skapar goda relationer med de boende och deras anhöriga.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- tillgodose de boendes individuella behov av service och socialt stöd.
- genomföra delegerade sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.
- dokumentera enligt SoL i Lifecare, inklusive genomförandeplaner, avvikelser och insatser, för att säkerställa korrekt uppföljning och kontinuitet i vård och omsorg.
- genomföra riskbedömningar för både vård- och omsorgstagare samt arbetsmiljö.
Vi arbetar med samplanering och har en hög grundbemanning. Alla medarbetare tillhör en basenhet där de är schemalagda under större delen av sin arbetstid, men det finns även pass där du kan arbeta som resurs vid kortare frånvaro.
Arbetstiden är schemalagd och förlagd till dag, kväll och helg.
Vi erbjuder dig
För att lyckas i rollen som undersköterska behöver du vara strukturerad och kunna planera samt prioritera ditt arbete. På så sätt kan omvårdnadsinsatser, måltider och aktiviteter genomföras tryggt och i rätt tid för de boende. Du är trygg i din yrkesroll och arbetar självständigt med ansvar, följer vårdplaner, dokumenterar enligt rutiner och gör självständiga bedömningar i vardagen för att säkerställa en god omvårdnad.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, chefer och anhöriga. Med din samarbetsförmåga bidrar du till ett välfungerande team och en god kommunikation som skapar trygghet för både boende och anhöriga. I mötet med de boende är du lösningsorienterad och anpassar ditt arbetssätt efter varje individs behov, så att varje person får stöd i vardagen och den bästa möjliga vården.
Arbetsplatsen är belägen centralt i Tumba, nära bussar och pendeltåg samt med närhet till promenadvägar och grönområden.
Du som söker till oss
Du har utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet eller en undersköterskeutbildning från Komvux/Yrkeshögskola, vilket har gett dig de kunskaper och färdigheter som krävs för arbete inom äldreomsorg och vård.
Övriga krav:
Flerårig arbetslivserfarenhet inom äldreomsorg, med erfarenhet av arbete med äldre med specifika behov och med fokus på högkvalitativ omsorg.
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska, både i tal och skrift, för att säkerställa korrekt dokumentation enligt socialtjänstlagen.
Meriterande
- Demensutbildning.
- Erfarenhet av systemet Lifecare, upprättad dokumentation och uppföljning av genomförandeplaner.
Förmåga att kommunicera obehindrat på finska, både i tal och skrift.
Utbildning i palliativ vård, med kunskap om vård i livets slutskede samt stöd till personer med demens och deras anhöriga.
Som undersköterska hos oss arbetar du flexibelt och utvecklande i en verksamhet där kvalitet och trygghet står i fokus. Du är trygg i din yrkesroll, stresstålig och har förmåga att behålla lugnet även i utmanande situationer. Du har ett helhetsperspektiv för både brukare och verksamhet, är ansvarstagande och analytisk samt kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. I rollen använder du din problemlösningsförmåga och initiativkraft, eftersom ingen dag är den andra lik. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, såsom engagemang, stabilitet och god samarbetsförmåga i mötet med både brukare, kollegor och anhöriga.
Tänk på att ansöka om intyg för skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen om du inte redan har den! För att kunna bli anställd som undersköterska i Botkyrka kommun krävs det att du har intyg om skyddad yrkestitel eller omfattas av undantagsregeln. Läs gärna mer om detta på Socialstyrelsens hemsida.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas innan anställning, oftast i samband med anställningsintervju. Utdraget begär du själv via polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten.
Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor. Du kan också beställa det digitalt om du har en Kivra-brevlåda för snabbare handläggning.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VON/2026:00065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen
Susan Hietamäki susan.hietamaki@botkyrka.se
9734075