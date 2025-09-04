Två undersköterskor till Aspgården i Östra Ryd
Söderköpings kommun / Undersköterskejobb / Söderköping Visa alla undersköterskejobb i Söderköping
2025-09-04
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderköpings kommun i Söderköping
, Norrköping
, Valdemarsvik
eller i hela Sverige
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
Du har nu möjligheten att få bli en del av ett fantastiskt gäng som är självständiga, drivna och engagerade i arbetet med boende på Aspgården. Du får chans att göra skillnad för våra boende genom att stötta i dagliga aktiviteter och göra det lilla extra för att göra någons dag lite bättre.
Nu söker vi två undersköterskor till oss på Aspgården som är beläget i Östra Ryd i Söderköpings kommun. Aspgården har 23 lägenheter fördelat på två avdelningar och lägenheterna har olika boendeformer bestående av korttidsboende, växelboende samt särskilt boende.
Aktivitet är en viktig del i vardagen och hos oss erbjuds exempelvis sittgympa och bingo eller att tillbringa tid i vår stora trädgård. Du arbetar tillsammans med omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet. Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att bistå våra äldre med praktisk hjälp och ge stöd i vardagliga situationer utifrån de boendes individuella behov, vilket återspeglas i all omvårdnad, social samvaro, aktiviteter, måltider och klädvård etc.
Du kommer att arbeta utifrån kontaktmannaskap och genomförandeplaner samt att ha ett nära samarbete med andra yrkeskategorier kring de boende så som sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal.
I arbetet ingår även att på delegation utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter samt ombudsrollsarbete. Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska med bevis om yrkesskyddad titel via Socialstyrelsen.
Meriterande är erfarenhet av arbete inom äldrevård och/eller demensvård. Som undersköterska ser vi det som självklart att du möter människor på ett professionellt och respektfullt sätt. Har du erfarenhet av Senior Alert och BPSD ser vi det som meriterande. God datavana krävs. Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift är ett krav.
Som person är du lyhörd och flexibel och har lätt att samarbeta och att hitta lösningar på de problem och utmaningar som uppstår. Du ska vara intresserad av att arbeta med människor och tillsammans med enhetschef och dina arbetskamrater skapa ett klimat där ni arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekommenderat är att man som sökande har körkort och tillgång till bil för att underlätta förflyttning till och från arbetet.
Anställning
Antal tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad
Tillträde: Efter överenskommelse
Ansök senast: 2025-09-30
Arbetsgivaren kommer att efterfråga uppvisande av utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har Söderköpings kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderköpings kommun
(org.nr 212000-0464), http://www.soderkoping.se/ Arbetsplats
Söderköpings Kommun Kontakt
Enhetschef
Erika Andersson erika.andersson@soderkoping.se 0121-18596 Jobbnummer
9492217