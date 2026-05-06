Två trafikledare sökes till Telepass - semestervikariat
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle där alla har rätt till delaktighet? Brinner du för service, problemlösning och effektiv trafikledning? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Vi söker nu engagerade trafikledare till vår trafikledning i Malmö där vi behöver förstärkning under sommaren med två semestervikariat på tre månader med omgående tillträde. Tjänsterna är anställda hos Telepass AB, som är en del av Nobina Care som är ett affärsområde inom Nobinas koncern.
Om jobbet
Som trafikledare är du en nyckelperson i vår dagliga verksamhet. Du arbetar nära tillsammans med kollegor i team för att, via våra trafikledningssystem och telefon, övervaka och styra trafiken i realtid. Ditt uppdrag är att säkerställa att en effektiv, säker och smidig drift - varje dag.
Arbetstiderna är förlagda under både vardagar och helger, inom tidsramen kl. 06.00-22.00.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Övervaka, trafikplanera och trafikleda Telepass fordon i realtid via våra system
Hantera inkommande och utgående ärenden via olika kommunikationskanaler
Bidra med lösningar vid avvikelser i den dagliga verksamheten
Medverka i planering av fordonsbehov vid exempelvis helgdagar och lågtrafikPubliceringsdatum2026-05-06Profil
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från kundtjänst, trafikledning eller liknande serviceinriktad roll
Är en problemlösare som tar initiativ, agerar självständigt och håller huvudet kallt i pressade situationer
Har god kommunikationsförmåga och trivs i samarbeten
Har förmåga att strukturera och prioritera flera uppgifter parallellt
Vi är Nobina Care - Telepass, Göteborgs Buss och Samtrans
Telepass AB är en del av Nobina Care, ett affärsområde i Nobina-koncernen, Nordens största kollektivtrafikföretag. Nobina Care har trafik framför allt på uppdrag av kommuner och regioner. Varje år utför Telepass Malmö ca 150 000 resor. Genom varumärkena Telepass, Göteborgs Buss och Samtrans finns Nobina Care representerade bland annat i Skåne, Västernorrland, Västra Götaland och Stockholm. Nobina Care har en stark samhällsbärande roll genom att finnas till för människor som på olika sätt inte har möjlighet att resa med den allmänna kollektivtrafiken. På så sätt bidrar Telepass och Nobina Care varje dag till ett inkluderande samhälle, där fler människor ska ges möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
(org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/
212 28 MALMÖ Jobbnummer
9895994