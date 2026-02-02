Två toppkrogar, två kökschefer- är du den vi söker?
2026-02-02
Vill du leda köket på en av Gotlands främsta krogar och ha stor påverkan på menyer, team och drift? Vi söker nu två driva och erfarna kökschefer till Restaurang Bolaget och Restaurang Systemet, beläget mitt på torget i Visby.
Bolaget är vår franska bistro med gotländsk touch. En varm och charmig restaurang där klassiker som ryggbiff, råbiff, ostron och rustika franska rätter står i centrum.
Systemet erbjuder en modern och pulserande upplevelse med köttfokuserad meny, från entrecôte och clubsteak till råbiff och vitello tonnato. Här är tempot högt och stämningen social.
Tillsammans skapar vi två olika men kompletterande upplevelser, båda med samma fokus på kvalitet, gemenskap och riktigt bra mat.
Om rollen
Som kökschef ansvarar du för kökets dagliga drift, kvalitet och ekonomi. Du leder, motiverar och utvecklar ditt team, säkerställer rutiner och menyer, och ser till att gästerna alltid får en förstklassig matupplevelse. Rollen är central för både kökets resultat och gästupplevelsen!
Dina ansvarsområden
Schemaläggning och personalansvar för 2-7 medarbetare
Rekrytering av kökspersonal
Beställningar och råvaruhantering
Säkerställa och utveckla matens kvalitet och leverans
Leda och motivera teamet i vardagen
Ekonomiansvar och uppföljning av KPI:er
Menyarbete och utveckling av nya rätter i samarbete med ägare
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet som kökschef eller annan ledande position i köket
Är trygg och kreativ i menyarbete
Är en stark lagspelare och inkluderande ledare
Talar och skriver flytande svenska
Meriterande
Erfarenhet av fransk matlagning
Meriterande

Erfarenhet av fransk matlagning

Erfarenhet och känsla för råvaror, med extra fokus på kött

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är hungrig, drivande och vill utvecklas. Du är strukturerad, prestigelös och kan skapa ett stabilt flöde i både lugna och intensiva perioder.
Vi erbjuder
Placering mitt på Gotland på två av öns mest välkända krogar
Vara med att påverka menyer och kökets utveckling
Prestigelös, driven och kvalitetsfokuserad kultur
Kollektivavtal
Personalrabatt 20 %
Praktisk information
Start: februari/mars
Anställning: heltid tillsvidare (med 6 månaders provanställning)
Frågor kring rollen och processen
Nellie Lilja
0763-01 92 46nellie@progressioswe.se
Extern Rekryterare
Progressiowww.progressioswe.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
(org.nr 559071-6857), https://www.progressioswe.se Arbetsplats
Progressio Kontakt
Magnus Olsson magnus@progressioswe.se 0708-402940 Jobbnummer
9718018