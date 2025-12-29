Två tekniska informationssamordnare till VA SYD
2025-12-29
Vill du vara med i VA SYDs digitaliseringsresa och säkerställa att den tekniska anläggningsinformationen håller kravställda nivåer från projekt till förvaltning? VA SYD och enheten BIM och GIS söker just nu två personer inom teknisk informationshantering och informationssamordning.
Vill du ha ett varierande arbete med många kontaktytor inom flera discipliner och engagerade kollegor? Då kan du vara en av våra nya tekniska informationssamordnare!Din kommande roll
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att stödja VA SYDs tekniska projektverksamhet med informationssamordning i syfte att säkerställa en god teknisk förvaltning. Du kommer att arbeta med att säkerställa att våra projektupphandlingar följer uppsatta projektanvisningar och beslutat referensbeteckningssystem i vår portal för kravhantering. Arbetet innebär även att stödja VA SYDs anläggningsägare i informationshanteringen av underhållsprocessen samt att hjälpa till i VA SYDs övergång från analog till digital informationshantering. Arbetsuppgifter och ansvarsområden i rollen:
- Du kommer fungera som stöd och vara kontaktytan mellan projektledare, förvaltning och leverantörer.
- Du ansvarar för att se till att informationen hanteras på ett strukturerat sätt enligt gällande processer och system och säkerställer informationsflödet.
- Du granskar informationsleveranser för att säkerställa att entreprenörernas leveranser följer de krav som upphandlats.
- Du vägleder kollegor vid förändringar med perspektivet att informationen ska var riktig, relevant, tillgänglig, säker och spårbar.
- Tillsammans med kollegor ser du till att tekniska informationsleveranser motsvarar VA SYDs förväntningar.
VA SYD satsar på digitalisering och teknisk informationshantering. Enheten BIM och GIS driver utveckling och förvaltning av VA SYDs system för teknisk anläggningsinformation och GIS. Enheten består i dagsläget av 11 medarbetare fördelat på dokumentationsingenjörer, utvecklingsingenjörer, karttekniker och ett flertal konsulter och utökas nu med två tjänster. Enheten är placerad inom avdelningen Teknik och säkerhet som ansvarar för att leverera ett verksamhetsnära stöd till ledning och verksamhet. Avdelningen samordnar, leder och utvecklar VA SYDs arbete inom digitalisering, säkerhet, tekniska standarder, automation och system- och informationsförvaltning.
Vi erbjuder
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt samhällsviktiga uppdrag, där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Rollen ställer krav på god kommunikations- och samarbetsförmåga då du har kontakt med kollegor inom VA SYDs olika verksamhet med fokus på att VA SYDs projekt får stöd inom informationssamordning. Samtidigt är du del av en verksamhet i utveckling så du kommer även att delta i vårt förändringsarbete. Du gillar att arbeta självständigt och är flexibel med att ställa om och leverera som medlem i ett team när det behövs. Du har lätt att ta till dig ny kunskap och motiveras av att utveckla arbetssätt. För dig är det självklart att arbeta utifrån vår miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Dina erfarenheter
VA SYD söker just nu två nya medarbetare där vi ser att den ena tjänsten kräver flera års erfarenhet av att arbeta med teknisk information i projektform eller förvaltning till exempel som dokumentationsledare, teknikinformatör, teknisk samordnare eller ingenjör med ansvar för teknisk dokumentation. Medan den andra tjänsten passar någon som är ny i rollen, eller endast med något till några års erfarenhet.
Båda rollerna kräver god teknisk förståelse, god struktur och:
- teknisk högskoleutbildning eller annan likvärdig utbildning.
- erfarenhet inom teknisk informationshantering, inom VA-, process-, bygg- eller energiindustrin (för den juniora rollen är detta meriterande).
- mycket god datorvana och erfarenhet av informationshanteringssystem och kunskap i välkända 2D/3D-CAD program, erfarenhet att arbeta med IFC är meriterande.
- erfarenhet av teknisk standard och specifikt benämningssystem enligt standard ISO-standard 81346 och byggnadsinformationsmodellering enligt ISO-standard 19650 är meriterande.
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Kontakt
Torbjörn Johansson 040-6350455
