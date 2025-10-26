Två speciallärare sökes till Snitz resursskola
2025-10-26
Snitz Grundskola är en resursskola som riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har utvecklat sin verksamhet för att möta elever som är i behov av ett uttalat särskilt stöd. På skolan går ca 100 elever i åk 7-9. Vi har små klasser och hög personaltäthet. Skolan ligger i nyrenoverade lokaler på Telefonplan i Hägersten.
Detta söker vi
Vi önskar utöka och stärka upp vårt elevhälsoteam ytterligare och söker därför två speciallärare/specialpedagoger. Vi söker er som är legitimerade, erfarna speciallärare/specialpedagoger och som är nyfikna på att vidareutveckla era kompetenser i en unik verksamhet, där alla elever har åtgärdsprogram. Vi lägger stor vikt vid det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet samt det systematiska arbetet med styrkedjan för särskilt stöd.
Ni har goda förmågor att se alla elevers unika behov utifrån olika perspektiv samt förmågan att hitta de lösningar som passar bäst för varje enskild elev. Mycket god samarbetsförmåga krävs. Samarbete sker med elever, med vårdnadshavare, med lärare och andra yrkeskategorier som på ett eller annat sätt samverkar kring elevernas hälsa och kunskapsutveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Ni är självgående, drivna och ansvarstagande, vana och trygga med att dokumentera stödinsatser. Det är meriterande om ni arbetat på NPF-anpassad skolor eller resursskolor tidigare och om ni har erfarenhet av att samordna teaminsatser.
Om uppdraget
Uppdraget är en speciallärar/specialpedagogstjänst på 80 - 100% med centrala roller i skolans elevhälsoteam (EHT). Ni kommer att arbeta både operativt nära verksamheten på daglig basis och strategiskt för att stärka elevhälsans processer. Ni kommer att vara en viktig del av skolans elevhälsoteam som förutom er består av skolsköterska, kurator, skolpsykolog, socialpedagog samt specialpedagog, speciallärare och rektor. Era insatser ska ge stöd till våra medarbetare och till våra elevers kunskapsutveckling samt personliga utveckling.
Det här blir ni en del av
På Snitz skolor möts ni av glädje, energi och värme. Nya idéer och en ambition att utveckla vår skola genomsyrar verksamheten. Vi är inte bara en mötesplats för studier och måluppfyllelse utan även en mötesplats där våra elever har möjligheten att tillsammans med personal och skolkamrater växa som individer utifrån sina förutsättningar.
Låter detta intressant?
Ni söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2025-11-02. Tjänsterna är semestertjänster med tillsvidareanställning och start så snart som möjligt. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta bitr. rektor tillika specialpedagog och ansvarig för elevhälsan, Cecilia Massi tel. 076 - 885 21 42 alternativ rektor AnnSofi Rydholm tel. 070 - 556 26 24.
