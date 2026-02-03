Två nya assistenter 60-80% sökes till aktiv konstnär
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
Har du aldrig jobbat som assistent tidigare? Toppen, då ser jag dig som ett oskrivet blad och vi hittar ett arbetssätt tillsammans!
Nu behöver jag två nya assistent till mitt team, som kan arbeta ungefär 60-80% på dagtid med rullande schema (och möjlighet till utökad tid vid sjukdom, resor, etc), både vardag och helg. Passen är vanligen 09-23, men även 09-17 förekommer.
Jag är en aktiv kvinnlig fotmålande konstnär, som bor vid södra station i Stockholm.
Jag har en CP- skada och behöver assistans dygnet runt.
Som min assistent så behöver jag dig till allt man använder sina armar och händer. Även ibland tolka mitt otydliga tal. Därför behöver du ha mycket god svenska.
Jag tänker, bestämmer och planerar mitt liv själv och har en stark integritet.
Att vara assistent till mig är mer som ett serviceyrke. Jag behöver ingen vård och vill inte att du tar hand om mig.
När jag inte målar så försöker jag vara aktiv genom att promenera, träna, gå på konsert, hälsa på släkt och vänner utanför Stockholm. Har även ett landställe ute i skärgården dit jag åker så ofta jag kan.
Vad behövs för att söka denna tjänst?
• Du är kvinna 30-55 år som är lyhörd, positiv, glad och har liknande intressen som jag.
• Du är lugn och trygg i dig själv; står stadigt med båda fötterna på jorden
• Du har god fysik och balans eftersom förflyttningarna sker manuellt.
• Du är inte allergisk mot djur.
• Körkort är ett plus men inget krav.
• Du har ett lågaffektivt förhållningssätt.
Innan du börjar jobba hos mig, så går du bredvid med en van assistent på ca 6-8 intropass tills vi båda känner oss trygga.
Varmt välkommen med din ansökan som ska innehålla CV och personligt brev!
Din arbetsgivare blir Vår Omtanke.
Lön: Individuell lönesättning med lön per arbetad timme. OB och väntetid ersätts enligt kollektivavtal (Almega)
Rekrytering: Intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vid frågor om tjänsten: Maila adil@varomtanke.se
