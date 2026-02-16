Två marknadskommunikatörer till stadskontoret
Malmö kommun / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-02-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260271
Vill du vara med och positionera Malmö som en attraktiv stad att besöka, leva och verka i?
På omvärlds- och näringslivsavdelningen driver vi, tillsammans med kollegor och externa aktörer, långsiktiga satsningar som stärker Malmös utveckling, tillväxt och attraktionskraft. Vi verkar i en dynamisk miljö där mycket händer och i en omvärld där Malmö spelar en viktig roll. Hos oss får du ett brett uppdrag, många kontaktytor och möjlighet att skapa verklig förflyttning.
Nu förstärker vi med två nya kommunikatörer med fokus på B2B.
Tillsammans med kollegorna följer du omvärlden och medielandskapet. Du bevakar samhällsutveckling, näringslivsfrågor och medietrender av betydelse för avdelningens kommunikativa arbete. Utifrån identifierade kommunikationsmöjligheter och relevanta berättelser omsätter du insikter till proaktiv och relevant kommunikation.
Kommunikatör - marknadsföring och positionering
I denna roll arbetar du strategiskt och operativt för att utveckla och stärka Malmös position som en attraktiv stad att etablera, driva och utveckla företag i, samt att locka kompetens och talang. Rollen innebär nära samarbete med kollegor inom enheten, Malmö stad och externa aktörer, särskilt inom näringslivet.
Du ansvarar för att samordna och driva det avdelningsövergripande arbetet med Malmös positionering på prioriterade marknader, nationellt och internationellt. Uppdraget omfattar att planera, genomföra och följa upp marknadskommunikation och kampanjer som skapar långsiktiga resultat.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Planera, genomföra och följa upp nationella och internationella kampanjer
• Projektleda marknadskommunikationsinsatser
• Ansvara för kontakt med byråer och leverantörer i Sverige och utomlands
• Ansvara för budskapsplattform och kommunikationsguide
• Arbeta datadrivet för att optimera insatserPubliceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom marknadsföring, kommunikation eller motsvarande
• Minst några års erfarenhet av operativt arbete med marknadsföring
• Minst ett par års erfarenhet av att arbeta med strategisk planering av marknadsföring
• Erfarenhet av att driva komplexa projekt och processer inom marknadsföring
• God förståelse för näringslivets villkor och samspel med offentliga aktörer
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift. Språkkunskaper i tyska är meriterande.
Kommunikatör - redaktionellt ansvar
Som kommunikatör med redaktionellt ansvar driver du berättelsen om Malmö som en attraktiv stad för företagsetablering och utveckling. Du ansvarar för innehåll, ton och kvalitet i våra kanaler, från idé till uppföljning. och bidrar till långsiktiga förflyttningar. Parallellt deltar du i avdelningens projekt med strategiskt och operativt kommunikationsstöd, formar budskap och fungerar som kommunikativ motor i tvärfunktionella samarbeten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Planera, producera och publicera målgruppsanpassat innehåll
• Säkerställa att kommunikationen stödjer mål och har en enhetlig tonalitet
• Följa upp och optimera innehåll utifrån data
• Förvalta och utveckla kanalstrategi, arbetssätt och processerKvalifikationer
• Högskoleutbildning inom marknadsföring, kommunikation eller motsvarande
• Minst några års erfarenhet av operativt arbete med innehållsproduktion i olika typer av kanaler
• Minst ett par års erfarenhet av att arbeta med strategisk innehållsplanering
• Systemvana och erfarenhet av digitala verktyg och tjänster som till exempel LinkedIn, CMS-system, nyhetsbrev samt AI-verktyg
• God förståelse för näringslivets villkor och samspel med offentliga aktörer
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift. Språkkunskaper i tyska är meriterande.
Vem söker vi?
Du är relationsskapande och bygger aktivt nätverk i yrkesmässiga sammanhang. Med ett kreativt och nytänkande förhållningssätt bidrar du med idéer som omsätts i praktiken och skapar resultat. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och driver processer framåt på ett strukturerat sätt. Samtidigt är du flexibel, anpassar dig snabbt till förändringar och ser möjligheter i nya förutsättningar. Med helhetssyn förstår du din roll i ett större sammanhang och agerar alltid för verksamhetens bästa.
Vem ska du jobba med?
Som kommunikatör på omvärld- och näringslivsavdelningen tillhör du enheten marknad och attraktivitet. Vårt uppdrag är att stärka Malmös attraktionskraft som en ledande plats för näringsliv och besökare - nationellt och internationellt. Vi arbetar med Malmös position och kännedom gentemot målgrupperna företag, investerare, talanger och besökare.
Vi är ett kreativt, öppet gäng på 13 personer där humor tar stor plats. Alla har någon form av spetskompetens och tillsammans kompletterar vi varandra. Vi jobbar både strategiskt och operativt. Det här är ett roligt och omväxlande jobb och vi tycker det är viktigt med lika delar struktur och kreativitet. Att utveckla oss själva, gruppen och vårt arbete är viktigt och därför delar vi gärna med oss av vår kompetens, exempelvis i våra gemensamma möten och lärstunder.
Stadskontoret arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning och har i uppdrag att rikta, utmana och förstärka utvecklingskraften i organisationen, staden och regionen. Här samlas bred kompetens inom strategiska och utvecklingsorienterade frågor, och du får möjlighet att bidra till Malmös långsiktiga samhällsutveckling.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se 040-304830 Jobbnummer
9743547