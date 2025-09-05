Två läkarchefer till verksamhetsområde Psykiatri
2025-09-05
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Verksamhetsområde 6 Psykiatri är ett av nio verksamhetsområden inom Skaraborgs sjukhus och ansvarar för specialistpsykiatrisk vård i hela Skaraborg.
Psykiatriska kliniken på Skaraborgs sjukhus är en komplett psykiatrisk klinik med verksamhet i Lidköping, Skövde, Mariestad och Falköping. Vi hanterar alla tillstånd inom vuxenpsykiatrin inklusive rättspsykiatri samt en åldersövergripande ätstörningsenhet. Inom verksamhetsområdet arbetar cirka 550 medarbetare, så som läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, skötare och medicinska sekreterare. Ledningsgruppen består av 15 chefer, inklusive verksamhetschef, och några stödpersoner till verksamheten, som arbetar nära tillsammans för att driva utveckling och kvalitet i vården.
Vi söker nu två enhetschefer till vår drivna läkargrupp!
Vår drivna kompetenta läkargrupp består idag av ca 28 överläkare, 14 ST-läkare samt ett antal vikarierande läkare, totalt ca 50 medarbetare. Vi siktar högt, och har som mål att tillsammans arbeta för att bli en av Sveriges bästa psykiatriska kliniker! På grund av strukturförändring inom verksamhetens ledning söker vi nu två enhetschefer som kan dela uppdraget att leda vår läkargrupp och driva utveckling framåt med medarbetare och övriga chefskollegor.
Utbildning prioriteras högt på kliniken, och vi utbildar kontinuerligt andra läkare. Läkargruppen är även drivande för fortutbildning för hela kliniken och för övriga sjukhuset. På senare tid har vi även flera pågående kliniknära forskningsprojekt samt utvecklingsarbeten för att ständigt förbättra vården för våra patienter.
Som enhetschef för verksamhetens läkare har du uppdraget att tillsammans med verksamhetschefen och dina chefskollegor leda, planera och utveckla verksamheten. I din roll har du en central funktion i att leda och utveckla det medicinska arbetet. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen, där du är med och driver både strategiska och operativa frågor framåt. Du ansvarar för att planera och fördela arbetsuppgifter, och ser till att rätt kompetens finns för att möta verksamhetens behov och har delat personalansvar samt arbetsmiljöansvar. Då du är är chef för våra ST-läkare samarbetar du nära med studierektor för att säkerställa att utbildningsmålen uppnås på ett kvalitativt sätt. Du kommer även arbeta tätt med klinikens duktiga läkarsekreterare, som även stöttar vid schemaläggning.
Din tjänst kombineras med fördel av viss klinisk tjänstgöring inom lämplig enhet.
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom psykiatri. Har du tidigare erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag är det särskilt meriterande. Du har ett genuint intresse för att utveckla både medarbetare och verksamhet, och du drivs av att skapa kvalitet och förbättring i vården.
Som ledare är du tydlig, kommunikativ och resultatinriktad. Du är engagerad, trygg i din roll och fungerar som en god förebild och kulturbärare. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
För att stödja dig i ditt chefsuppdrag erbjuder Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Sjukhus olika chefsutbildningar. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och har ett ledarskaps- och chefsutvecklingsprogram.
Intervjuer planeras att genomföras under veckorna 26 och 27. Slutkandidater kommer att genomföra tester och intervjuer på Västra Götalandsregionens Center för chefsrekrytering.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin krävs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret, vilket hanteras av arbetsgivaren.
Hör av dig så berättar vi mer!https://fb.watch/hIppvgQFin/https://instagram.com/skaraborgspsykiatri?igshid=YmMyMTA2M2Y=
