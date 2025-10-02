Två handledare till Arbetsmarknadsenheten
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
På arbetsmarknadsenheten arbetar cirka 30 medarbetare, varav över hälften är handledare i de egna verksamheterna. Vi hjälper kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden att ta nästa steg mot arbete eller studier genom arbetsträning och tidsbegränsade anställningar. Vi erbjuder även språkträning och individuell coachning för att stärka deltagarnas möjligheter.
Nu söker vi två engagerade handledare till Återbrukets verksamhet.
Återbruket består idag av två huvuddelar, en återbruksbutik för allmänheten med tillhörande innehåll samt en utegrupp. Nu ska en ny verksamhetsgren byggas upp, en återbruksavdelning specifikt riktad till verksamheter inom Kalmar Kommun. Syftet är att främja en större cirkulation av återbruksartiklar inom kommunen. Det är till den nya verksamhetsgrenen som vi nu söker två handledare som kommer att arbeta tätt tillsammans med kollegor och vara en del av ett team på Återbruket.
Arbetet innebär att strukturera och organisera det dagliga arbetet i verksamheten och att vara hands-on och hugga i det där det behövs. Du kommer på ett pedagogiskt sätt handleda deltagare i praktiska arbetsmoment samt stärka deltagarens förmågor inför framtida arbete eller studier. Som handledare behöver du kunna anpassa arbetsuppgifterna utifrån individers varierande språknivå och skiftande förutsättningar.
Du kommer också att samarbeta med andra professioner inom arbetsmarknadsenheten, kommunens förvaltningar, myndigheter och företag. Dokumentation och andra administrativa uppgifter ingår i rollen.Kvalifikationer
Du som söker har en beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning eller annan för tjänsten relevant utbildning som bedöms likvärdig. Tidigare erfarenhet av att arbeta med människor med olika behov av stöd ses som meriterande. Har du erfarenhet av ett liknande arbete eller av att ha jobbat inom ett praktiskt yrke som bedöms som relevant inom återbruk ses det också som meriterande.
Som person är du strukturerad, självgående och kan prioritera arbetet på ett effektivt och noggrant sätt. Rollen innebär ett växlande arbetstempo och du trivs med att ha många bollar i luften. Du är trygg, stabil och har ett positivt förhållningssätt. För oss är det en självklarhet att du kan samarbeta med både kolleger, deltagare och interna/externa kontakter oavsett bakgrund.
B-körkort är ett krav.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
