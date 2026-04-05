Två Förskollärare till Mosippans förskola
Östersunds Kommun / Förskollärarjobb / Östersund Visa alla förskollärarjobb i Östersund
2026-04-05
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
, Kalix
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-05Om företaget
Mosippans förskola är en mångkulturell förskola med sex avdelningar. Här står barnet alltid i centrum. Vår förskola är rolig, trygg, lärorik och likvärdig för alla barn. Vi tror på det kompetenta barnet. Med en positiv barnsyn och höga förväntningar möter vi varje individ med nyfikenhet, engagemang och respekt. Hos oss får barnen utforska världen genom språk och lek, i en miljö där lusten att lära genomsyrar hela dagen.
Språket är en röd tråd i vår utbildning. Genom ett medvetet språkutvecklande arbetssätt skapar vi rika möjligheter för barnen att uttrycka sig, tänka, undersöka och förstå sin omvärld.
Det kollegiala lärandet är en del av vår kultur. Vi utvecklas tillsammans genom reflektion, dialog och ett öppet klimat där idéer får ta plats. I nära samarbete med vårdnadshavare skapar vi en trygg, stimulerande och utvecklande miljö.
Vanliga uppgifter
Arbeta för att varje barn känner trygghet, tillhörighet och delaktighet i verksamheten.
Planera och genomföra målstyrda processer som inspirerar till utveckling och lärande, samtidigt som de stimulerar och utmanar barnens intresse och nyfikenhet.
Skapa meningsfulla lärmöjligheter utifrån barnens behov och intressen, så att varje barn får utvecklas utifrån sina egna förmågor och förutsättningar.
Vi söker dig
Vi söker dig som är behörig förskollärare och vill vara med och utveckla vår förskola samt göra skillnad för varje barn. Du är en närvarande pedagog och en språklig förebild, med en genuin nyfikenhet på barns tankar och lärande. Du värdesätter mötet med barnet, fångar deras frågor och bygger vidare på deras idéer.
Du har ett relationellt förhållningssätt och skapar förtroendefulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Med din empatiska förmåga är du lyhörd inför människors olikheter och ser mångfald som en tillgång i det pedagogiska arbetet. Du har en helhetssyn på barns utveckling och lärande och arbetar för att skapa trygga, inkluderande och stimulerande lärmiljöer.
Du är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov och barnens olika förutsättningar. Du tar initiativ och driver utvecklingsarbete framåt, samtidigt som du har en stark samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett positivt och utvecklande arbetsklimat. Du arbetar lika bra självständigt som tillsammans med andra och ser värdet i att dela erfarenheter och lärande med kollegor.
Din kompetens
Krav
Utbildad och legitimerad förskollärare
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
God kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet
Tidigare erfarenhet inom förskolan
God datorvana, samt att du har jobbat med digitala system riktade till förskolan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119416". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://jobtip.com
Körfältsvägen 7 (visa karta
)
831 38 ÖSTERSUND
Alexandra Wolgast alexandra.wolgast@ostersund.se
9838113