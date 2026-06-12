Två Forskare
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Forskare i typteori för matematik och datavetenskap
Institutionen för data- och informationsteknik har en internationell prägel med cirka 300 anställda från över 50 olika länder. Institutionen är en integrerad institution med både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Institutionen för data- och informationsteknik söker nu två forskare. Anställningen är placerad vid forskargruppen i Logik och typer, avdelningen för Computing science vid institutionen, med Göteborgs universitet som arbetsgivare.
Projektet handlar om studiet av beroendetypteori utökad med univalens, med tillämpningar inom syntetisk matematik. Primära exempel inkluderar syntetisk algebraisk geometri och syntetisk Stone-dualitet, men det kan också röra sig om andra former av syntetisk matematik, såsom studiet av högre kategorier. Projektet omfattar även metateorin för beroendetyper, med målet att utforma bättre bevisassistenter.
Arbetsuppgifter
De två tjänsterna är heltidstjänster på 360 dagar vardera inom forskargruppen Logik och typer vid institutionen för data- och informationsteknik. Du förväntas bedriva forskning av hög kvalitet och publicera dina resultat i ledande internationella tidskrifter och konferensproceedings. Du ska kunna arbeta både självständigt och som en del av ett team och kommunicera resultaten muntligt och skriftligt.
Tjänsterna kan omfatta undervisning vid institutionen, inklusive handledning av kandidat- och masterarbeten. Undervisningen utgör i så fall högst 20 % av arbetstiden. Du kan även komma att medverka som bihandledare för doktorander.
Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämnesområde, till exempel inom datavetenskap eller matematik eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen ska vara avlagd senast när ansökningsperioden har stängt.
Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 360 dagar
Omfattning: 100% av heltid
Placering: Institutionen för data- och informationsteknik, avdelningen för Computing Science, enheten för Logik och typer
Tillträde: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse
Tillsättningsförfarande
Du förväntas ha en stark bakgrund, med en utmärkt publikationslista och erfarenhet av arbete med beroende typteori och univalens, liksom goda kunskaper i de teoretiska modellerna inom typteori. Kunskaper om homotopiteori är också relevant som bedömningsgrund. Det är viktig att du även ha gedigen erfarenhet av formalisering av matematik, t.ex. i systemen Lean, Roqc och Agda.
Erfarenhet av handledning av doktorander, mastersstudenter och även undervisning i avancerade kurser kommer att betraktas som meriter.
Den sökande ska kunna arbeta både självständigt och som en del av ett team. Förmågan att samarbeta och ta egna initiativ är viktiga egenskaper och så är även noggrannhet och intresse för forskning.
Vid utvärderingen av de sökande kommer särskild tonvikt att läggas på förmågan att bedriva forskning inom det relevanta forskningsområdet. Det är önskvärt att kandidaten redan har tillbringat några år som postdoktor.
Både svenska och engelska används inom grundläggande undervisning medan engelska är arbetsspråket för forskningen vid institutionen för data- och informationsteknik. Således är både muntliga och skriftliga kunskaper i engelska obligatoriska.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Thierry Coquand mailto:thierry.coquand@cse.gu.se
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Richard Torkar mailto:richard.torkar@chalmers.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta Jenny Lind mailto:jenny.lind@cse.gu.se
alt Ana Bove mailto:bove@chalmers.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska skrivas på engelska.
Institutionen har som mål att aktivt förbättra vår könsfördelning och vi arbetar brett med jämställdhetsprojekt. Jämställdhet och mångfald är en väsentlig grund i all verksamhet vid universitetet och institutionen. Vi välkomnar därför en mångfald av sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Din ansökan ska innehålla följande delar:
CV: (Vänligen namnge dokumentet som: CV, efternamn) inklusive:
CV, inkludera fullständig publikationslista;
Tidigare undervisning och pedagogiska erfarenheter;
Två referenser som vi kan kontakta.
Personligt brev: (Vänligen namnge dokumentet som: Personligt brev, efternamn), 1-3 sidor där du:
Introducera dig själv;
Beskriv dina tidigare forskningsområden och viktigaste forskningsresultat;
Beskriv dina framtida mål och framtida forskningsfokus.
Andra dokument:
Attesterade kopior av avslutad utbildning, betyg och andra certifikat.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-07-12
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9961248