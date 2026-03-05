Två doktorandplatser i didaktik
2026-03-05
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.
Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har ca 250 anställda varav runt 175 lärare/forskare, 45 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://edu.uu.se.
Anställningen som doktorand i didaktik är inriktad mot forskning om undervisning och lärande. Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde handlar om undervisning, lärande, undervisningens innehåll och relationer mellan dessa. Forskningsfrågorna riktas mot undervisningen i klassrummet i olika skolämnen och i utbildningssystemets olika delar, men kan även beröra andra praktiker.
Didaktikämnet har djupa rötter i både vetenskapliga traditioner och undervisningspraxis. De forskningsfrågor som utgör didaktikens kärna uppstår i mötet mellan ett särskilt stoff och den undervisning om och det lärande av detta stoff som sker i en verksamhet av något slag. Det blir därför intressant att exempelvis studera ämnesdidaktiska utmaningar, vad undervisningen innehåller och vad som gör detta val legitimt, vem som undervisningen avser och hur dennes lärande sker, hur stoffet hanteras i undervisningen samt vem som har makt över urvalsprocesserna. Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
För dessa doktorandanställningar välkomnas ansökningar som behandlar didaktiska frågor (från förskola till högre utbildning) inom de forskningsområden som finns representerade vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Denna forskning handlar bland annat om studier om undervisning i förskolan och undervisning i matematik, svenska, naturkunskap, samhällskunskap och historia på olika stadier. Forskningen omfattar studier om undervisningstraditioner, hållbar utveckling i olika undervisningspraktiker, komparativa studier inom undervisning och lärande, aspekter av barns och ungas språkliga praktiker som t ex läs- och skrivutveckling samt andraspråksutveckling. För mera detaljerad information om dessa områden, se http://edu.uu.se/forskning/didaktik.
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand.
Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid, huvudsakligen vara på plats i Uppsala och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.
Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i didaktik vid Uppsala universitet är den som har
grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit, och som bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Språkkunskaper i svenska utgör inte ett krav för anställning, men den sökande förväntas lära sig svenska och väl behärska talad och skriven engelska.
Ansökningshandlingarna läggs upp elektroniskt och skall omfatta ifylld ansökningsblanketthttps://www.uu.se/download/18.3639f68418f572f151d707/1715160978111/Ansokan_forskarniva_210304.pdf,
ett exemplar av relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), en kort CV med angivande av eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Ansökan skall också omfatta en beskrivning av den sökandes forskningsintressen och utkast till avhandlingsplan. Avhandlingsplanen på högst 5 sidor skall ta upp för avhandlingsprojektet relevanta problem, frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor.
Alla dokument som bifogas ansökan måste vara översatta till svenska eller engelska.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå, se https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/riktlinjer-for-utbildning-pa-forskarniva-vid-uppsala-universitet
Utbildning på forskarnivå i didaktik regleras också av ämnets allmänna studieplan, se https://www.uu.se/download/18.773af7981919740a5cc20c58/1725370771578/ASP
didaktik rev 1 juni 23 (1).pdf.
Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers Rutiner vid antagning till
utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://www.uu.se/medarbetare/fakultet/utbildningsvetenskaper/utbildning-pa-forskarniva/riktlinjer
En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen i didaktik: Maria Rasmusson, maria.rasmusson@edu.uu.se
, tel. 018-471 2433. Biträdande prefekt Eva Lundqvist, eva.lundqvist@edu.uu.se
.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 2 april 2026, UFV-PA 2026/397.
