Två doktoradplatser i pedagogik
Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-03-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi i Uppsala
, Gotland
eller i hela Sverige
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.
Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har ca 250 anställda varav runt 175 lärare/forskare, 45 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.
Pedagogik är en vetenskaplig disciplin där kunskap bildas om de processer, såväl formella som informella, genom vilka barn, unga och vuxna formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang, till exempel förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning. Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och dess förutsättningar och genomförande. Frågor som ställs berör exempelvis hur och varför olika former av värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.
Projektbeskrivning
Som doktorand kommer du vara verksam i någon av våra forskningsmiljöer och forskargrupper Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (STEP), Educational Relationship (REL), Childhood, Learning and Identities as Interactional Practices (CLIP) och Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik (PS).
Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/
Forskningsmiljöerna i pedagogik finns närmare beskrivna på institutionens hemsida: http://www.edu.uu.se/forskning/pedagogik/.
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet på campus vid Uppsala universitet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.
Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogik vid Uppsala universitet är den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå b) har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, och c) har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i pedagogik. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Språkkunskaper i svenska utgör inte ett krav för anställning, men den sökande förväntas lära sig svenska och väl behärska talad och skriven engelska.
Ansökningshandlingarna ska omfatta ifylld ansökningsblankett https://www.uu.se/download/18.3639f68418f572f151d707/1715160978111/Ansokan_forskarniva_210304.pdf,
ett exemplar av relevanta examensarbeten (C- och magister-/masteruppsatser eller motsvarande), en kort CV med angivande av eventuella publikationer, kopia av examensbevis och betyg, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Ansökan ska också omfatta en beskrivning (4-5 sidor) av den sökandes tilltänkta forskningsinriktning och avhandlingsplan (omfattande frågeställning, forskningsläge, material- och metodfrågor samt avhandlingsprojektets relevans) och varför vederbörande söker till forskarutbildningen i pedagogik vid Uppsala universitet.
Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på/översatta till svenska eller engelska.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå, se https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/riktlinjer-for-utbildning-pa-forskarniva-vid-uppsala-universitet
För mer information om forskarutbildningen vid institutionen, se http://www.edu.uu.se/utbildning/forskarutbildning
Utbildning på forskarnivå i pedagogik regleras också av ämnets allmänna studieplan, se https://www.uu.se/download/18.773af7981919740a5cc20c73/1725370903064/ASP
pedagogik rev 1 juni 23.pdf
Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://www.uu.se/medarbetare/fakultet/utbildningsvetenskaper/utbildning-pa-forskarniva/riktlinjer
En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Omfattningen är heltid. Tillträde 2025-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen: Gunilla Lindqvist, gunilla.lindqvist@edu.uu.se
, tel. 070-693 86 22. Professor Helen Melander Bowden, helen.melander@edu.uu.se
, tel. 018-471 16 80.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 2 april 2026, UFV-PA 2024/4440.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi Jobbnummer
9769878