Två controllers till Barn- och utbildningsförvaltningen - arbeta i team
Vill du arbeta i en framåtsträvande miljö där du både får arbeta strategiskt med analyser och verksamhetsnära med påverkan på beslut? Nu söker vi två controllers som tillsammans bildar ett starkt team och bidrar till utvecklingen av Barn- och utbildningsförvaltningen.
Rollen
Den ena rollen är placerad på ekonomienheten och den andra i Barn- och utbildningsförvaltningens stab - men uppdraget är gemensamt. Tillsammans skapar ni en helhet i det ekonomiska stödet och driver utvecklingen framåt.
Rollerna är utformade som ett gemensamt uppdrag där ni tillsammans ansvarar för helheten i verksamhets- och ekonomistyrningen. Det innebär ett nära och strukturerat samarbete där rollerna är ömsesidigt beroende av varandra. Som controllers arbetar ni nära varandra och kompletterar varandras uppdrag.
Ert samarbete innebär att ni
Delar ansvar för stöd i planerings- och uppföljningsprocessen
Gemensamt tar fram underlag till förvaltningsledning och nämnd
Fördelar arbetsuppgifter utifrån kompetens och aktuella behov
Säkerställer kvalitet och helhet i analyser och prognoser
Stöttar chefer i aktuella processer samt stärker dem i sina roller
Utvecklar arbetssätt och rutiner inom verksamhets- och ekonomistyrning
Med något olika fokus i teamet:
Verksamhetscontroller
Rollen är placerad i förvaltningens stab och har ett tydligt verksamhetsnära fokus. Du ansvarar för analyser, statistik och utredningar samt fungerar som ett kvalificerat stöd till förvaltningens chefer, ledning och nämnd. Rollen har en stark utvecklingsinriktning med fokus på effektivitet och måluppfyllelse inom verksamheten.
Övergripande controller (ekonomienheten):
Rollen är placerad på ekonomienheten och har ett kommunövergripande perspektiv. Du ansvarar för budget, uppföljning, investeringsredovisning och övergripande analyser samt stödjer förvaltningschef och nämnd i strategiska ekonomifrågor. Här ingår även att säkerställa att kommungemensamma rutiner och standardiserade arbetssätt för kommunen efterlevs. I rollen ingår även systemförvaltningsansvar för beslutsstöd kopplat till planerings- och uppföljningsprocessen.
Ni har breda kontaktytor inom kommunen och samarbetar tätt med chefer, kollegor och externa nätverk.
Det här är vi
Vi är en engagerad och driven organisation med starkt fokus på utveckling och kvalitet. På ekonomienheten och inom förvaltningen arbetar vi prestigelöst, hjälps åt och delar idéer.
Hos oss får du:
Ett nära samarbete i team
Korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka
En arbetsplats med framtidsfokus och god stämning
Egen utvecklingsplan
Möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov
Vi är ekonomer, verksamhetsutvecklare och andra specialister som tillsammans arbetar för att ge bästa möjliga förutsättningar för barn och elever.
Är det här du - eller ni?
Ni trivs med att arbeta både verksamhetsnära och strategiskt. Ni gillar att samarbeta, komplettera varandra och ta gemensamt ansvar för helheten. Ni är nyckelpersoner som skapar förståelse för ekonomi i verksamheten och bidrar till bättre beslut.
Vi vill att ni:
Har högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi
Har minst tre års erfarenhet som controller
Är självgående men trivs med att arbeta i team
Är analytiska, strukturerade och lösningsorienterade
Kommunicerar obehindrat i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om ni har erfarenhet av:
Offentlig förvaltning
Förskole- och skolområdet
Projektledning
Att pedagogiskt förklara ekonomi för icke-ekonomer
Systemförvaltning och systemutveckling
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och er förmåga att tillsammans fungera som ett team.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare påwww.heby.se och följ oss på LinkedIn och Facebook.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
https://heby.se/foretag-och-jobb/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss
Tingsgatan 11 (visa karta
)
744 88 HEBY Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningens stab och Ekonomienheten
9890749