Två controllers sökes omgående - Eskilstuna
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Controllerjobb / Eskilstuna Visa alla controllerjobb i Eskilstuna
2026-07-02
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Vi söker två erfarna ekonomicontrollers för ett konsultuppdrag hos en statlig myndighet. Uppdraget innebär att ge kvalificerat controllerstöd till en eller flera verksamhetsavdelningar samt fungera som ekonomiskt stöd till avdelnings- och enhetschefer.
Arbetet omfattar bland annat budgetarbete, framtagande av helårsprognoser, ekonomisk uppföljning, analyser och övrigt stöd inom ekonomistyrning. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten och kräver ett självständigt arbetssätt, god analytisk förmåga och erfarenhet av ekonomistyrning inom offentlig sektor.
Obligatoriska krav
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande utbildning.
Minst tre års erfarenhet som ekonomi- eller finansiell controller.
Dokumenterad erfarenhet av budgetarbete, ekonomiska prognoser och ekonomisk uppföljning.
Erfarenhet av ekonomistyrning inom offentlig verksamhet.
Erfarenhet av att ge controllerstöd till chefer eller andra beslutsfattare.
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel.
Meriterande
Erfarenhet från statlig myndighet.
Erfarenhet av verksamhetsstyrning.
Erfarenhet av regleringsbrev eller andra statliga styrdokument.
Erfarenhet av bemyndiganderedovisning.
Erfarenhet av statsstödsredovisning.
Erfarenhet av företagsvärdering.Publiceringsdatum2026-07-02Dina personliga egenskaper
Du är självgående, ansvarstagande och analytisk med ett strukturerat arbetssätt. Du har god samarbetsförmåga, kommunicerar tydligt och bygger förtroendefulla relationer med både chefer och verksamhet. Du arbetar proaktivt och driver dina arbetsuppgifter framåt på ett självständigt sätt.
Placering
Eskilstuna. Fysisk närvaro på kontoret krävs två dagar i veckan (tisdagar och torsdagar), med möjlighet till distansarbete övriga dagar enligt överenskommelse.
Intervjuer
Digitala intervjuer planeras preliminärt den 9–10 juli. Kandidater behöver vara tillgängliga för intervju under dessa datum.
Tillträde och ansökan
Startdatum: 2026-08-17
Slutdatum: 2027-01-28
Möjlighet till förlängning till och med den 2027-07-28
Omfattning: 100%
Sista ansökningsdagen: 2026-07-07
Ort: Eskilstuna
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8009197-2082435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
632 20 (visa karta
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632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9989378