Två arbetsledare till ny enhet inom parkdrift
2025-10-08
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
"Välkommen att vara med från start och bygga upp en helt ny verksamhet tillsammans med mig och mina kollegor! Som din chef skapar jag förtroende genom ett tillitsbaserat ledarskap, jag coachar och motiverar mina medarbetare i vardagen.
Om du som jag, tycker det är viktigt att ha kul på jobbet och alltid ger 100%, hoppas jag att du vill bli en del i vårt nya team." //Karin Ringholm, enhetschef
Under hösten 2026 kommer Farsta stadsdelsförvaltning att ta över parkdriften i egen regi. I denna tjänst får du möjligheten att vara med och bygga upp en ny organisation från början med fokus på att sköta, underhålla och utveckla välskötta och hållbara park- och naturmiljöer. Genom att arbeta nära varandra och kunna vara mer flexibla, är ambitionen att lyfta våra park- och naturområden. Farsta stadsdel består av 150 hektar park- och naturmark som bland annat inkluderar ett femtiotal lekplatser och parker.
Arbetsledaren utgår från en nyrenoverad lokal i Högdalen där vi samarbetar med övriga stadsdelar i söderort.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en omväxlande roll där du, tillsammans med ytterligare en arbetsledare, är med och bygger upp den nya driftsorganisationen. I rollen är du delaktig i rekrytering av det nya teamet, att utforma den nya lokalen, men också att ta fram planering och rutiner för den nya verksamheten.
Arbetsledaren rapporterar till enhetschef för stadsmiljö.
Vi tillämpar förskottssemester samt möjlighet till semesterväxling. Likaså friskvårdsbidrag och möjlighet att förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads sim- och gymanläggningar. Läs gärna mer om våra förmåner inom staden här.
Din roll
I rollen som arbetsledare kommer du att leda, fördela och följa upp det dagliga arbetet i teamet. Du kommer att säkerställa att inkomna synpunkter och felanmälningar omhändertas samt arbeta med parkdrift så som gräsklippning, slyröjning, plantering, renhållning m.m. Genom att identifiera förbättringsåtgärder inom parkdriftens område bidrar du till långsiktig utveckling tillsammans med enhetens parkingenjörer och landskapsarkitekter.
Tillsammans med enhetschef gör ni övergripande planering och fördelning av arbeten, likaså bistår du enhetschef vid rekrytering av säsongs- och sommarpersonal. Därtill kommer även handledning av ferieungdomar och praktikanter.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Minst gymnasial utbildning
• Utbildning inom parkförvaltning alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och lämplig för tjänsten
• Dokumenterad och aktuell erfarenhet av arbetsledning
• God växtkunskap
• Aktuell erfarenhet av att arbeta med parkmaskiner så som gräsklippare, trimmer, lövblås med mera
• Vana att arbeta i olika IT-stöd såsom office-paketet samt kunskaper att hantera relevanta system för verksamheten
• God kommunikationsförmåga i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom arbetsledning och arbetsmiljö
• Utbildning som trädgårdsmästare eller arborist
• Utbildning och erfarenhet av fruktträdsbeskärning
• Erfarenhet och kunskaper om naturvårdsskötsel , insatser för biologisk mångfald, arbete med miljö- och klimatfokus
• Kunskap om service och underhåll av handhållna maskiner
• Motorsågskörkort
• Röjsågskörkort
• Hjullastarutbildning
• Truckkort
• Utbildning i lekplatssäkerhet SSEN1176
• Utbildning i säkerhet för utegym och fitnessutrustning SSEN16630
Som arbetsledare möter du Farstas invånare dagligen vilket gör att du är stadsdelens ansikte utåt. God service och ett gott bemötande är självklarheter för dig. Därför är det viktigt att du är tydlig och har god samarbets- och kommunikationsförmåga - både när det gäller medarbetare, samarbetspartners och invånarna i stadsdelen. Driftsområdet är stort vilket innebär att du behöver ha en helhetssyn, men även kunna se detaljer, samt vara strukturerad i ditt arbetssätt. Som arbetsledare motiverar och engagerar du teamets medarbetare i det dagliga uppdraget. Tjänsten kräver att du är självgående och gillar att arbeta utomhus!
För att få arbeta i verksamheter med barn och ungdomar hos Stockholms stad, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum.
