Turistvärdar till Ornässtugan
Borlänge kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen/Kultur och fritid / Resevärdsjobb / Borlänge Visa alla resevärdsjobb i Borlänge
2026-01-08
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen/Kultur och fritid i Borlänge
Kulturenheten söker guide/cafévärdar till Ornässtugan
Ornässtugan har ett museum där historiska guidade visningar erbjuds samt ett café där allt bakas på plats.
Vi har en särskild inriktning på fika som är bakat utan gluten, ägg och mjölk.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Guidning, caféarbete, försäljning, disk, kassaredovisning samt lokal- och områdesvård.
Arbetstider: schemalagd tjänstgöring, även lördagar, söndagar samt helgdagar.
Tjänsten är en visstidsanställning perioden juni-augusti 2025. För ny personal sker upplärning under de första arbetsdagarna.Kvalifikationer
Vi ser gärna att sökanden har intresse inom service-, turism-, historia-, café-, informations- och kulturområdet. Meriterande med historie- och turismstudier och även café-, eller livsmedelsvana, eftersom en stor del av arbetsdagen tillbringas med caféarbete.
Ett krav är mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska som behövs vid guidningen och i interaktion med både internationella och nationella besökare.
Du ska vara serviceinriktad, initiativrik, noggrann, flexibel, socialt kompetent och bekväm med att tala inför en grupp, Det är viktigt att vara samarbetsvillig, vi är ett litet team där allas arbete behövs.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298566". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239) Arbetsplats
Borlänge kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen/Kultur och fritid Kontakt
Museichef Ornässtugan
Åsa Ehlis 0243-743 69 Jobbnummer
9673437