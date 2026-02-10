Turistvärdar till näringslivsenheten, Strängnäs
2026-02-10
Gillar du människor, sommarpuls och att visa upp det bästa av Strängnäs? Då kan det här vara sommarjobbet för dig!
Som turistvärd är du ett av Strängnäs viktigaste ansikten utåt. Du möter besökare från när och fjärran, svarar på frågor, tipsar om smultronställen och ser till att våra gäster får en riktigt härlig upplevelse av hela vår kommun.
Vi erbjuder:
* Ett roligt och varierande sommarjobb.
* Möjlighet att lära känna Strängnäs på djupet.
* Nya erfarenheter, möten och minnen för livet.
* Ett härligt team och somrig arbetsmiljö.
* En möjlighet att få jobba upp till heltid, 50- 100%, helgarbete ingår! Dialog kring omfattning av tjänsten sker i samband med anställning utifrån våra och dina önskemål.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Att vara turistvärd är ungefär som att vara sommarens gladaste guide och en vardagshjälte i Strängnäs! Du välkomnar besökare med ett stort leende och hjälper dem hitta allt från de bästa badplatserna till mysiga fik, roliga evenemang och smultronställen de inte visste fanns.
Du delar ut kartor, svarar på frågor och ser till att både turister och lokalbor känner sig som hemma. Samtidigt bidrar du till den där härliga sommarkänslan i stan du är liksom en del av vibben!
Dessutom får du vara kreativ och jobba med sociala medier och hemsidan, där du hjälper till att sprida allt kul som händer.
Kort sagt: du gör sommaren lite roligare för alla som kommer hit och får själv ett sommarjobb där ingen dag är den andra lik.
Tjänsterna är fördelade mellan Strängnäs och Mariefred. Du bör vara beredd på att arbeta på annan plats än där du i huvudsak är placerad. Du behöver också vara medveten om att det förekommer en del fysiskt arbete, till exempel i form av bära kartonger och cykla på en turistcykel.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* kan jobba perioden juni- augusti med fokus juli månad.
* kan uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
* känner till Strängnäs och våra omgivningar, du har god lokal kännedom.
* har erfarenhet av att arbeta med service i någon form.
* har god digital kunskap, du kan använda både dator och mobiltelefon utan problem!
Det är också bra om du har:
* B- körkort.
* kunskaper i tyska.
* en spännande och rolig supertalang som kan underhålla våra besökare!
Vem är du? Är du den där personen som alltid hamnar i samtal med folk vare sig det är en svensk familj på semester, tyska turister eller ett gäng internationella backpackers? Perfekt! Du som är social, nyfiken och gillar att ge riktigt bra service kommer trivas som fisken i vattnet hos oss i sommar.
Hos oss jobbar du mitt i en levande miljö där det händer saker hela tiden, ofta utomhus och alltid bland människor. Du tar ansvar, vågar ta egna initiativ och gillar att lösa saker på vägen när det behövs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill också att du delar kommunens värdegrund, Utveckling, Respekt, Öppenhet och Tydlighet.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan och bli en del av Strängnäs i sommar!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "45/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365) Arbetsplats
Näringsliv Kontakt
Näringslivschef
Emma Hjelm emma.hjelm@strangnas.se 0152-290 15 Jobbnummer
9735359