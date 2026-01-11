Turistvärdar, Stadshuset, sommaren 2026
Stockholms kommun / Resevärdsjobb / Stockholm Visa alla resevärdsjobb i Stockholm
2026-01-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 350 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.Publiceringsdatum2026-01-11Beskrivning
Stockholms Stadshus är en av de mest kända byggnaderna i Stockholm och lockar hundratusentals besökare varje år.
De vill veta mer om vår fina arkitektur och förstås om Nobelfesten! De flesta av besökarna kommer på sommaren, så nu söker vi turistvärdar som kan hjälpa oss att ge fantastisk service till våra många besökare i Stadshuset och Stadshustornet under sommaren 2026!
Dina arbetsuppgifter
Alla besökare i Stadshuset måste gå i grupp på en guidad visning, ingen får gå runt ensam. De som vill se utsikten från Stadshustornet, går upp i grupp, men får ingen visning.
Arbetsuppgifter i tornet:
Besökarna till tornet samlas utanför tornentrén, där du kontrollerar biljetter.
Du berättar kort om hur besöket går till och hur lång tid det tar, på svenska och engelska.
Du informerar om säkerhet
Du går upp med besökarna till toppen och ser till att alla kommer ner i god tid.
Arbetsuppgifter på visningsrundan:
Du hjälper guiderna att hålla ihop grupperna
Du ser till att guider och besökare följer de regler som finns. Guiden ansvarar för sin grupp, men det är svårt att ha kontroll på alla.
Du ser till att besökarna följer med guiden när de lämnar ett rum och du visar besökare tillbaka till sin grupp om de har lämnat den.
Du hjälper besökare som behöver åka hiss mellan våningarna.
Du bemannar även visningsentrén och hjälper till vid biljettkontrollen.
Andra arbetsuppgifter tillkommer.
Det här är inte ett jobb där man guidar eller berättar, men man svarar förstås på frågor.
Arbetsdagarna växlar mellan att vara mycket stressiga och mycket lugna. Arbetet är också fysiskt krävande: du kommer att gå, stå och röra dig mycket under arbetsdagen. I tornet går du upp och ner för över 300 trappsteg flera gånger om dagen.Kvalifikationer
Du har en avslutad gymnasieutbildning.
Du har erfarenhet av att arbeta med service, i möte med besökare eller kunder. Din erfarenhet kommer från en eller flera anställningar. Enbart praktik och prao räcker inte.
Det är bra om du tidigare har jobbat med turism eller i någon annan internationell miljö.
Språkkunskaper
Du talar flytande och vårdad svenska och engelska. Vad menar vi med vårdad? För oss betyder det att vi vet att man pratar på ett sätt med kompisar och på ett annat med besökare och kunder. Pratar du ett annat språk också? Om du pratar lite eller mycket tyska, franska, italienska, spanska, kinesiska, japanska och koreanska, så kommer du få använda det här! Andra språk är också bra, men inte lika vanliga hos oss.
Egenskaper och personlighet
Erfarenhet är viktigt men det är personlighet också! Du är den som får stressade besökare att känna sig välkomna. Ett möte med en vänlig turistvärd kan göra hela skillnaden för en besökare som har tappat bort sin grupp eller inte förstår hur besöket fungerar.
Vi tycker att en bra kollega
har tålamod: de flesta besökare kommer hit för första gången och kommer att ställa samma frågor och behöva hjälp med samma sak.
samarbetar och kommunicerar väl.
tar ansvar för sina arbetsuppgifter.
är vänlig och respektfull mot sina kollegor och besökare.
kan ta konstruktiv kritik och kommer gärna med egna förbättringsförslag.
är mogen som person och förstår att både besökare och kollegor kan påverkas av stressiga situationer och att du då bidrar med ditt lugn och är konstruktiv.
Dina arbetsledare finns tillgängliga när du behöver stöd, men arbetet kräver också att du kan ta eget ansvar och ha ett nära samarbete med en stor grupp kollegor.
Du delar stadens värderingar och vill bidra till en miljö där vi respekterar, inkluderar och tar hand om varandra oavsett könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller ålder.
Vad vi erbjuder
Jobbet ställer stora krav, och därför ger vi en bra utbildning i början, för att förbereda dig, så att du känner dig trygg när du börjar jobba.
Utbildningen är betald och omfattar flera obligatoriska tillfällen, men sker inte under en sammanhållen kalendervecka. Utbildningen omfattar
ett introduktionstillfälle
3 visningar
en kurs i brand, säkerhet och första hjälpen.
en utbildning på plats i verksamheten, både i tornet och på visningsrundan.
Alla utbildningstillfällen har obligatorisk närvaro.
Rekryteringsprocessen
Intervjuerna sker under slutet av januari till mitten av mars. Den första intervjun är kort, ca 15 minuter. Intervjuerna sker på plats. Observera att om du inte kan komma hit för en intervju och på utbildning (om du blir erbjuden jobbet) så kan du inte söka detta jobb.
Rekryteringsprocessen tar tid, så det kan bli en viss väntan från det att du har skickat din ansökan tills du får svar av oss eller blir kallad till en eventuell intervju. Frågor ställs via e-post: visningsrekrytering@stockholm.se
. Tänk på att kontrollera din skräppost ibland; vi vet av erfarenhet att våra utskick kan fastna där.
Observera att du söker tjänsten genom att logga in och söka tjänsten på den här plattformen.
Arbetets omfattning
Detta är ett sommarjobb och gäller i första hand under juni-augusti.
Arbetstiden är förlagd på dagtid, vardagar och helger och är schemalagd med två lediga dagar i sträck. Lediga dagar infaller dock oftast inte på lördagar och söndagar.
Schemat omfattar även helgdagar, som till exempel nationaldagen och midsommar.
De som anställs får erbjudande om att arbeta under en viss period, som utgår från bemanningssituationen och verksamhetens behov.
Vi tar hänsyn till egna önskemål, men man kan inte fullt ut bestämma själv när man vill bli schemalagd. Vi erbjuder 6-9 veckor under juni-augusti och under dessa veckor brukar man jobba ungefär 90 % av en heltid. Alla anställda får ett schema för hela sin arbetsperiod. Det kan även finnas en möjlighet att arbeta under lågsäsong, men inte lika mycket.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7189". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Stadshuset Kontakt
Katja Morander 0850829017 Jobbnummer
9677146