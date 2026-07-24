Turistinformatör- timanställning helg
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen / Rese- och trafikjobb / Luleå Visa alla rese- och trafikjobb i Luleå
2026-07-24
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Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Luleå Turistcenter är en av stadens viktigaste mötesplatser för besökare och ofta den första kontakten med Luleå. Här möter vi människor från hela världen och hjälper dem att upptäcka allt från stadsliv och kultur till naturupplevelser och skärgård.
Vi finns i Kulturens hus i centrala Luleå och erbjuder personlig service, inspiration och vägledning inför både korta besök och längre vistelser. Här får besökare broschyrer, kartor och tips, samtidigt som de kan upptäcka lokala profilprodukter i vår butik.
Varje år möter vi över 30 000 besökare på plats och hjälper också många via telefon och e-post. Vi arbetar med hela destinationen Luleå, men även med Arctic Sweden, då staden ofta är en naturlig startpunkt för resor vidare i regionenPubliceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Vi söker nu timanställda turistinformatörer som främst kan arbeta helger under perioderna januari–maj och september–december. Det kan även finnas möjlighet till extra arbetspass vid sjukdom, ledigheter och under sommarsäsongen.
Arbetet passar dig som tycker om att möta människor, gillar service och vill vara med och skapa ett varmt välkomnande för Luleås besökare.
Innan ordinarie helgpass börjar får du introduktion och upplärning tillsammans med ordinarie personal. Introduktionen planeras tillsammans med dig och kan ibland ske även på vardagar.
2 plats(er). Arbetsuppgifter
Som turistinformatör är du en viktig del av besökarens upplevelse av Luleå. Du hjälper människor i olika situationer och guidar dem till upplevelser, aktiviteter och sevärdheter i Luleå och regionen.
I rollen ingår bland annat att:
• välkomna och vägleda besökare i turistcentret
• ge tips och rekommendationer kring upplevelser, aktiviteter och evenemang
• svara på frågor via telefon och e-post
• informera om Luleå och Arctic Sweden som destination
• arbeta i kassa och med försäljning av souvenirer och profilprodukter
• hantera enklare administration och bokningar
Arbetet är varierat och innebär stundtals ett högt tempo där du behöver kunna prioritera och växla mellan olika arbetsuppgifter.KvalifikationerKvalifikationer
• gymnasieexamen
• mycket god känsla för service och värdskap
• goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
• god lokalkännedom om Luleå med omnejd
• erfarenhet av turistinformation, besöksnäring eller andra serviceyrken
• ytterligare språkkunskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du trivs i mötet med människor, har lätt för att anpassa dig efter olika situationer och behåller lugnet även när tempot är högt. Du är positiv, ansvarstagande och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, upphör: 2028-08-31 .
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332021". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
Rådstugatan 11 (visa karta
)
971 85 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jennifer Johansson jennifer.johansson@lulea.se 0920-45 70 02 Jobbnummer
10010532