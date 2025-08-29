Turistinformatör
2025-08-29
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Eksjö har en stor tillströmning av besökare utifrån, att arbeta med turism i Eksjö kommun är både spännande och utvecklande. Här finns allt från den unika trästaden Eksjö till Filmbyn i Mariannelund. Ett levande kultur- och evenemangsliv gör Eksjö till en fantastisk plats att både bo i och besöka.
I Eksjö finns ett turistcenter som är öppet året om. Eksjö Tourist Center har ett väl utvecklat samarbete med kommunens InfoPoints och med den lokala besöksnäringen.
Eksjö museum och Eksjö Tourist center är samlokaliserade i museibyggnaden på Österlånggatan 31. Här finns sex fast anställda personer som arbetar nära varandra i ett teamwork där alla hjälps åt. Sommartid tillkommer timanställd säsongspersonal.
Personen vi söker till Eksjö Tourist Center är ett av Eksjö kommuns ansikte utåt. Utöver att arbeta med kundmottagning, butik och därmed sammanhängande arbetsuppgifter ska du svara för information, uppdatering och utveckling av Tourist Center samt publicering på visiteksjo.se. I tjänsten ingår ansvar för kommunens InfoPoints. Du deltar i interna och externa nätverk för att utveckla kommunens turistservice. Turistcentret är integrerat med Eksjö museums reception och i arbetsuppgifterna ingår mottagning och vägledning av museibesökare.
Arbetsuppgifterna ställer höga krav på servicekänsla, flexibilitet samt samarbets- och initiativförmåga. Du ska kunna arbeta i team men kan och vill ta eget ansvar. Du ser inte problem som ett hinder utan som en utmaning.
Arbetstiden är schemalagd, kvälls- och helgarbete ingår.
Vi ser gärna att du har en adekvat högskoleutbildning, gärna inom turism och kommunikation. För arbetet är det nödvändigt att du har goda språkkunskaper. Du måste ha god språkkänsla och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Tyska är en merit.
Vi söker dig som är serviceinriktad, har ett bra bemötande och är intresserad av att arbeta med människor. Du är utåtriktad och trivs i en miljö präglad av utveckling och tidvis högt tempo. Du är en van användare av IT och verksamhetssystem, och du hanterar informationssökning på internet.
