Turistguider till Fågelsjö Gammelgård
2026-01-19
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla.
Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Fågelsjö gammelgård Bortom Åa är en av de sju hälsingegårdar som den 1 juli 2012 kom med på UNESCOs världsarvslista. Bortom Åa är en välbevarad kulturmiljö med anor från den finska invandringen på 1600-talet och är en ovärderlig källa till kunskap om byggnadsskick, självhushåll, hantverkstekniker och folkkonst. År 1910 byggdes ett nytt hus på gårdsplanen och den gamla mangårdsbyggnaden från 1818 fick stå kvar i befintligt skick med alla möbler och föremål bevarade. Gården testamenterades av sista ägaren till kommunen 1943 och ägs idag av Ljusdals Kommun.
Vi söker nu guider till sommarsäsongen.Dina arbetsuppgifter
Som guide är du den första våra besökare möter. Du ger guidade visningar av gården som visas upp dagligen, mellan tidsperioden 1/6 och 13/9. I tjänsten ingår också att svara i telefon, ta emot bokningar, hantera kassan, hålla god ordning i de publika delarna, vara behjälplig vid arrangemang, låsa och larma. Innan du får göra egna guidade turer får du gå på introduktionsdagar 8 och 9 maj och material att läsa in.
På introduktionen får du chansen att se Bortom Åa innan sommarsäsongen börjar och skapa dig en egen bild av det guidematerial som du har hunnit läsa in. Dagarna innehåller också säkerhetsgenomgång i form av första hjälpen samt brandskyddsutbildning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående, engagerad och bekväm med att tala inför grupper på svenska och engelska. Det är önskvärt om du har intresse för historia, gamla byggnader och föremål, hantverk och natur. Det är meriterande om du kan flera språk och har erfarenhet av guidning.
Körkort krävs.Övrig information
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på ca 50-100% under perioden juni till september. Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav.
Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts.
Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts.
