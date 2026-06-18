Turistguide & Golfbilsförare
Cartinavia AB / Resevärdsjobb / Stockholm Visa alla resevärdsjobb i Stockholm
2026-06-18
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Stockholms roligaste sommarjobb, där du får köra en golfbil mitt i stan och träffa människor från alla världens hörn. Är du utåtriktad, har en god social förmåga, ett B-Körkort och trivs med att arbeta inom underhållning så är det här jobbet för dig!
Vilka är vi,
Vi på Cartinavia AB bedriver en mycket unik verksamhet där vi erbjuder sightseeingturer i centrala Stockholm genom att köra våra kunder med golfbilar, konstruerade för vägtrafik. Vi är det enda företaget i Sverige som äger och har ensam nyttjanderätt till dessa golfbilar som i sin tur lett till en explosionsartad tillväxt ända sen marknadslanseringen av vår idé. Sedan länge rankas nu Cartinavia högt upp på listor över aktiviteter i Stockholm och vi är idag bästsäljare hos flera av våra återförsäljare, som exempelvis Viator där vi bland annat tilldelats ''Badge Of Excellence''.
Dina arbetsuppgifter,
Arbetet går huvudsakligen ut på att köra golfbilen i centrala Stockholm på förutbestämda rutter och berätta om intressanta sevärdheter samt att underhålla dina kunder under turen. Du kommer få en introduktionsutbildning på alla sevärdheter & historier du skall berätta samt vilka rutter du kommer köra. Ibland utför vi även special turer där du är både guide och personlig chaufför för dina kunder under en hel dag (Ofta förekommande vid anlopp av kryssningsfartyg). Då får du köra dem mellan olika destinationer som museum, restauranger, affärer mm och ofta även närvara på de roliga aktiviteterna som kunderna besöker under dagen.
Under säsongen kan du även komma att utföra mer sällsynta uppdrag där du behövs som chaufför för exempelvis evenemang eller större privata event. Tidigare har vi bland annat hjälpt till med en reklam inspelning för Under Armour, transporterat företagsledningen hos börsnoterade företaget John Deere i samband med en Europa konferens, varit ett alternativ till student flak genom att köra runt studenter med hög musik och festligt pyntade golfbilar.
Omgående rekrytering,
Nu har du en möjlighet att ansöka för jobbet som lokal guide & förare av våra golfbilar då vi gjort en nysatsning för att utöka vår produkt och behöver omgående ha in nya talanger till vårt team.
Vad vi erbjuder,
Lönsam timlön enligt transportavtalets riktlinjer för 2026 (ingångslön kollektivavtal för transport)
Provision för sightseeing turer som du utför eller förlänger genom att självmant sälja biljetter på vår uppställningsplats i Gamla Stan eller under en tur.
Provision för turer som genomförs av andra guider men som sålts av dig.
Provision för transporter med golfbilen genom eget initiativ, till o från hotell , färjor, museum mm.
Dricks i olika valutor främst Amerikanska Dollar & Euro. All dricks behålls av våra medarbetare som ansvarar själva för rapportering av intäkterna i skattedeklarationen. (under högsäsong snittar våra guider mellan 11 000kr - 15 000kr i dricks)
Personalrum med kaffemaskin, mikrovågsugn, spis, kylskåp, Air Fryer samt tillgång till omklädningsrum där tillhörigheter kan lämnas under tiden man arbetar.
Flexibla arbetstider där du själv får välja hur många dagar du vill arbeta och ta ledigt när du behöver med 2 veckors framförhållning.
Betalda raster är dagligen förekommande och en del av vår företagspolicy så du alltid har förutsättningar att leverera en extraordinär upplevelse för varje kund.
Ingen tidigare erfarenhet krävs men det är viktigt att du har en bra energi och kan arbeta med människor. Vi söker dig som trivs med ett högt tempo och vill tjäna pengar baserat på din insats inte arbetstimmar, våra duktigaste guider tjänar mellan 40 000kr och 50 000kr under högsäsong.
Vi anställer omgående så skicka in ditt CV och personligt brev redan idag för att säkra din plats på Stockholms snabbast växande turistföretag.
Mvh David Cartinavia AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: info@cartinavia.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cartinavia AB
(org.nr 559341-3924)
Skeppsbron 25 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9969231