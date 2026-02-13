Turbinisolerare till Finspång
Bilfinger Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Finspång Visa alla maskinreparatörsjobb i Finspång
2026-02-13
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilfinger Sweden AB i Finspång
, Stockholm
, Avesta
, Uppsala
, Borlänge
eller i hela Sverige
.
Bilfinger är en internationell leverantör av multidisciplinära industri- och ingenjörstjänster med över 30 000 anställda globalt och 3 500 i Norden.
Vi täcker hela värdekedjan från rådgivning, teknik, tillverkning, installation, underhåll och turnarounds. På Bilfinger är vi fast beslutna att vara förstahandsvalet för våra kunder genom att bidra till effektivitet och hållbarhet. Hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet har alltid högsta prioritet.
Genom att bli en del av #TeamBilfinger får du möjlighet att utvecklas tillsammans med skickliga och engagerade kollegor och bidra till att bygga framtidens industri.
Arbetsuppgifter och kvalifikationer
Är du i slutet av din yrkesutbildning och är intresserad av rollen som Turbinisolerare? Vill du jobba med engagerade kollegor i en organisation som ständigt vill förbättras och utvecklas? Vi söker nu lärlingar till vårt team på Isolering!
Hos Bilfinger får du möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt i en arbetsmiljö som präglas av lärande och kunskapsdelning.
Som Turbinisolerare arbetar du med tillverkning av isoleringsmadrasser till gas- och ångturbiner samt montage ute hos våra kunder. Arbetet sker främst i vår centralverkstad i Finspång, men resor kan förekomma inom Finspång, Sverige och internationellt.
Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete och delaktighet är centralt. Vi möter våra kunder dagligen och sätter alltid service i fokus. Säkerhet är vår högsta prioritet, och vi arbetar strukturerat och systematiskt för att skapa en trygg och säker arbetsplats för alla.
Vi söker dig som har
* Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
* B-körkort
* Kunskaper i polska är meriterande
Vi erbjuder
* Förmånligt kollektivavtal
* Övertid som kan läggas i kompsaldo eller väljas att tas ut i lön
* Friskvårdsbidrag och rabatter
* Möjlighet att teckna privat sjukvårdsförsäkring
Övrig information
Tjänsterna är på heltid. Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Robin Sundberg, Department Manager: +46 723533052
Vi ser fram emot din ansökan!
Bilfinger Sweden AB tillämpar alkohol- och drogtest vid nyanställningar Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "69571-43970380". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilfinger Sweden AB
(org.nr 556681-6111), https://nordics.bilfinger.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Robin Sundberg (+46) 723533052 Jobbnummer
9740680