Tungmaskinsmekaniker till Kankbergsgruvan
2025-08-15
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll:
Som fordonsmekaniker hos oss på Boliden erbjuds du möjligheten att fördjupa dig i teknik och låta din passion för mekanik ta plats. Genom att tillämpa din expertis kommer du att säkerställa att varje fordon lämnar verkstaden i optimalt skick, redo för framtida utmaningar.
Ditt team:
Du kommer ingå i ett skiftlag på tre personer där samarbete och ansvarstagande är centrala värden. Totalt är det 13 mekaniker som jobbar på denna avdelning. Som fordonsmekaniker i Kankbergsgruvan kommer du få de nödvändiga utbildningar inom säkerhet som krävs för denna roll.
Tjänstens arbetsform är K2, så kallat 7-7 skift, vilket innebär att du jobbar 7 dagar och är ledig 7 dagar med varierat för- och eftermiddagar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med anställning så snart som möjligt..
Placeringsort är Kankbergsgruvan.
Ditt huvudsakliga ansvar innefattar service och underhåll på fordon som används inom gruvindustrin. Du kommer att bära ansvaret för att noggrant diagnostisera, reparera och underhålla olika typer av maskiner. Du kommer att vara stationerad i verkstaden som är belägen under jord och även utföra fält reparationer i brytningsrum.
Ditt bidrag:
Vi ser fram emot att jobba tillsammans med dig som trivs i samarbete och kan arbeta självständigt. Egen initiativförmåga, personligt ansvar, lösningsorienterad samt en förmåga att upprätthålla ordning och struktur.
Du har ett tekniskt intresse och en gymnasieutbildning, företrädesvis inom fordonsteknik eller motsvarande område. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller av service och underhåll av större entreprenadmaskiner.
Du bör ha goda datorkunskaper och en bra förmåga att uttrycka dig både skriftligt och muntligt på svenska såväl som engelska. Innehav av B-körkort är ett krav.
Varför arbeta tillsammans med oss:
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Då urval till intervju sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vill du veta mer om rollen?
Kontakta Filip Forsberg via mail, filip.forsberg@boliden.com
eller via telefon på: 070 - 410 36 17
Denna rekryteringsprocess genomförs i samarbete med Lernia. Frågor om ansökan besvaras av vår ansvariga rekryterare Christina Rönnegard christina.ronnegard@lernia.se
Facklig information får du av IF Metall Boliden 0910-77 41 03
Vänligen observera att detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Lernia ansvarar för rekryteringsprocessen men att anställning sker direkt hos Boliden.
Sista dag att ansöka är 14/9 2025
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
