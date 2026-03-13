Tungfordonsmekaniker - Sopbilar
Vi söker nu en mekaniker med erfarenhet av sopbilar till ett spännande uppdrag norr om Stockholm!

Om tjänsten
Som mekaniker kommer du att arbeta med service, felsökning, underhåll och reparation av sopbilar. Arbetet sker i en modern verkstadsmiljö tillsammans med ett kompetent team där säkerhet, kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.
Tjänsten är varierande och erbjuder möjlighet att arbeta med modern utrustning samt goda förutsättningar för utveckling och kompetensutbyggnad.Dina arbetsuppgifter
Service, underhåll och reparation av sopbilar
Felsökning inom mekanik, hydraulik och elektronik på tunga fordon
Dokumentation av utfört arbete samt hantering av reservdelar
Självständigt arbete och samarbete i team
Vi söker dig som
Du är driven, ansvarstagande och trivs i en praktisk roll med varierande arbetsuppgifter och periodvis högt tempo. Du har ett serviceinriktat arbetssätt, tar egna initiativ och är strukturerad och noggrann. Du har även god samarbets- och kommunikationsförmåga.Kvalifikationer
Erfarenhet av att meka med sopbilar är ett krav
Kunskap inom hydraulik och elektronik
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvarÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
