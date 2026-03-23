Tunängens korttidsboende söker en enhetschef
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Botkyrka Visa alla sjukvårdschefsjobb i Botkyrka
2026-03-23
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen i Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en enhetschef till Korttids SoL på Tunängens vård- och omsorgsboende, där brukarens behov står i centrum och där ditt ledarskap gör skillnad varje dag.
Korttids SoL är inte ett permanent boende utan en tillfällig insats med ett tydligt syfte, exempelvis växelvård, avlastning, återhämtning eller i väntan på annat boende. Uppdraget kräver därför god förståelse för insatsens innehåll och mål samt förmåga att arbeta personcentrerat under en begränsad tidsperiod. Verksamheten är komplex och präglas av snabba flöden, varierande vårdtyngd och många samverkansytor.
Som enhetschef blir ett viktigt fokusområde att leda och driva ett utvecklings- och förändringsarbete för korttidsverksamheten, där du tillsammans med medarbetarna utvecklar arbetssätt och skapar tydliga strukturer som stärker kvaliteten.
Du hanterar oplanerade inskrivningar och utskrivningar och har täta kontakter med sjukhus och biståndshandläggare. Det ställer krav på att du leder verksamheten tydligt, strukturerat och närvarande. Du tolkar biståndsbeslut och deras ramar, säkerställer att insatser genomförs enligt beslut och arbetar rättssäkert och likvärdigt. Du ansvarar också för att dokumentationen håller god kvalitet samt att uppföljning och genomförande sker på ett systematiskt och kvalitetssäkert sätt.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- leda och utveckla verksamheten enligt uppsatta mål och styrdokument
- ha samlat ansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare
- säkerställa god arbetsmiljö och bemanning utifrån verksamhetens behov
- ansvara för uppföljning, kvalitetssäkring och processinriktat förbättringsarbete
- säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och riktlinjer
- samverka med anhöriga, gode män och andra interna och externa aktörer
- utveckla organisationskultur och skapa ett gott arbetsklimat
- arbeta aktivt utifrån kommunens värdegrund, policys och riktlinjer
Genom ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap skapar du goda förutsättningar för medarbetare att lyckas i sitt uppdrag och bidrar till en verksamhet som präglas av delaktighet, professionalism och ett tydligt brukarfokus.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en meningsfull och utvecklande chefstjänst där du gör skillnad i människors vardag. Som chef för en enhet med 21 medarbetare får du ett tryggt stöd från verksamhetsutvecklare samt funktioner inom HR, kvalitet och ekonomi, vilket ger goda förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag. Du blir en del av ett nära samarbete med verksamhetschef och 11 engagerade enhetschefskollegor, där erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande är en naturlig del av vardagen.
Hos oss möter du en arbetsplats där idéer tas tillvara och där vi stöttar varandra prestigelöst. Du får möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans med kompetenta medarbetare och chefskollegor i en organisation som arbetar långsiktigt, värderingsstyrt och med hög kvalitet som ledstjärna. Samtidigt får du goda möjligheter att växa och utvecklas i din chefsroll.
Du som söker till oss
Du är socionom, beteendevetare, personalvetare eller legitimerad inom hälso- och sjukvård med minst 180 högskolepoäng. Du har dessutom minst två års erfarenhet som chef med ansvar för personal, arbetsmiljö, verksamhet och budget.
Övriga krav:
- Kunskap om aktuell lagstiftning (SoL, HSL och AML).
- Mycket god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
- Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem, exempelvis Stratsys, LifeCare, TimeCare och KIA.
Meriterande
- Sjuksköterskeexamen.
- Erfarenhet av samverkan med brukare, anhöriga och externa aktörer.
- Tidigare arbete inom korttidsboende.
Som enhetschef är du en trygg och inspirerande ledare med ett coachande förhållningssätt. Du är lyhörd, relationsskapande och tydlig i din kommunikation, vilket skapar engagemang och delaktighet i arbetsgruppen. Du är trygg i att fatta beslut och lösningsorienterad, med förmåga att prioritera i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten samt skapa struktur i det dagliga arbetet.
Du arbetar resultatorienterat och har god förståelse för hur ekonomi och arbetsmiljö påverkar verksamhetens kvalitet. Med analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt bidrar du till utveckling och hållbara beslut. I rollen kombinerar du ett operativt och strategiskt ledarskap där du skapar struktur, driver utveckling och säkerställer kvalitet i det dagliga arbetet. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VON/2026:00112". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Valeria Garzon valeria.garzon@botkyrka.se 070-8861623 Jobbnummer
9814931