Tullverket söker Verksamhetsutvecklare, IT, Luleå
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Är du en driven verksamhetsutvecklare som vill ha ett utmanande, omväxlande och meningsfullt arbete med spännande arbetsuppgifter där du har möjlighet att bidra till Tullverkets IT verksamhet samt ett tryggt och säkert samhälle? Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Tullverkets IT avdelning i Luleå är en av norra Sveriges största arbetsgivare inom IT, med cirka 350 medarbetare. Avdelningen utgör ett stöd för hela Tullverket och levererar en variation av tjänster inom olika områden till Tullverkets verksamheter. Om tjänsten
Huvudsakliga ansvarsområde som verksamhetsutvecklare på Tullverkets IT-avdelning är att på ett nytänkande sätt leda och samordna avdelningens förflyttningar och förbättringsarbete i linje med uttalad målbild och strategier. Du kommer verka över hela IT-avdelningens verksamhet tillsammans med chefer, andra ledande funktioner och i nära samarbete med befintlig verksamhetsutvecklare. Tjänsten är placerad inom enheten IT-stab och gruppen Ledningsstöd. Du är drivande i hela avdelningens verksamhetsutveckling.
Detta genom att:
Analysera och identifiera förbättringsområden inom avdelningens arbetssätt, processer och verktyg i samarbete med IT-avdelningens olika enheter.
Systematiskt förbättra hur avdelningen leds, styrs och skapar värde
Bidra till att skapa en innovativ och effektiv miljö som stödjer våra övergripande mål.
Bidra med nya idéer och perspektiv
Kommunicera och förankra förslag på förbättringar till olika intressentgrupper.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom IT eller annan utbildning som bedöms som likvärdig av Tullverket
flerårig erfarenhet av att arbeta som verksamhetsutvecklare inom IT
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
erfarenhet av projektledning
erfarenhet av förändringsledning
erfarenhet av arbete i agila organisationerDina personliga egenskaper
Vi värdesätter att du är initiativtagande, resultatorienterad, kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Du har ett starkt intresse för att utveckla förmågor och verksamheter mot uppsatta mål. Du har ett strategiskt synsätt, analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du har ett helhetsperspektiv i allt du gör. Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är också bekväm i samarbete på distans och nyttjar alla kanaler och verktyg för det.
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Tullverket har ett viktigt uppdrag i samhället och vi erbjuder ett spännande och stimulerande jobb med goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Tullverket är en erkänt vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur högt – att ha kul på jobbet är en framgångsfaktor. Genom att jobba på Tullverket är du med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle.
Vi tycker det är viktigt med balans i livet och därför omfattar våra förmåner bland annat något vi kallar flexibel arbetsplats. Det innebär att du arbetar både på kontoret i Luleå och hemifrån utifrån en nivå som passar ditt arbete, dig och dina kollegor men minst en dag per vecka är du på kontoret i Luleå.
En annan förmån är friskvårdsbidrag samt goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-14686
Placeringsort: Luleå
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning
Tillträdesdag: Efter överenskommelse
Individuell lönesättning tillämpas
Resor kan ingå i tjänsten
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverkets är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Ida Niva, chef Ledningsstöd i IT-staben, 0920-43 05 80 under veckorna 26–27 & 33–34. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson, 0920-25 96 31, och för SACO-S, Eva Rutberg, 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 2026-08-30. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 273 11 (visa karta
)
120 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9978034