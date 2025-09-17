Tullverket söker utredare, vikariat
2025-09-17
Vill du jobba med utvecklande arbetsuppgifter tillsammans med ditt team och bidra till Tullverkets brottsbekämpande verksamhet? Tullkriminalenhet Nord söker en flexibel och ansvarstagande utredare - ansök och bli en av våra nya medarbetare!
Tullverket har som uppdrag att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.
Tullverket består av fyra operativa avdelningar; kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen, underrättelseavdelningen och tullkriminalavdelningen. Tullkriminalavdelningen ansvarar för Tullverkets brottsutredande verksamhet och tekniks inhämtning. Verksamheten arbetar inom ramen för förundersökning av brott eller åtgärder som ska leda till förundersökning av brott i syfte att lagföra huvudmän bakom brottslighet, minska lönsamheten av brottslighet samt påtagligt störa kriminella aktiviteter.
Tullverkets förundersökningsverksamhet består av ett nationellt IT- och teknikcentrum med ansvar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och IT-forensik, Tullverkets laboratorium samt fyra tullkriminalenheter som ansvarar för var sitt geografiskt område, Syd, Väst, Öst och Nord. Enheterna är uppdelade i verksamhetsområden: spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott. I Nord utreder utredningsgrupperna både grova brott och mängdbrott. Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
I område nord finns flera roller inom utredningsgrupperna såsom utredare, analytiker och beslagshandläggare. Utredningsgrupperna tar gemensamt ansvar för ärenden i hela nords geografiska område. Arbetet bedrivs teambaserat och du kommer att utgöra en viktig del av en grupp som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål.
Vi hjälps åt på gruppen och mellan grupperna, och även mellan verksamheterna för att klara vårt uppdrag i vårt stora område.
Brottsutredare vid Tullverkets brottsbekämpning deltar aktivt i den operativa fasen av förundersökningen och arbetar bland annat med att:
• Utreda brott, hålla förhör med misstänkta, samla in utredningsmaterial, gå igenom beslag och kontrollera bevisning
• Strukturera, tolka och bearbeta information
• Sammanställa förundersökningsprotokoll
• Kontakta ombud/advokat samt tolk, i förekommande fall även sociala kontakter med anhöriga till misstänkta
• Delta i arbetet med olika former av biståndsframställningar och samverka med andra funktioner inom Tullverket samt med andra myndigheter, såväl svenska som utländska
• Vid behov delta i husrannsakningar och hämtning till förhör
• I förekommande fall biträda åklagare vid domstolsförhandling
Som medarbetare i Tullverket är det viktigt att du är professionell och arbetar enligt vår värdegrund, du ser till hela Tullverket.
Verksamheten är mångfasetterad vilket ställer höga krav på att du både är flexibel och beredd på att utföra såväl rutinarbete som mer kvalificerade arbetsuppgifter. Verksamheten är i ständig utveckling och förbättringsarbete är en del i vardagen.
Vi söker dig som har:
• Tullverkets brottsbekämpningsutbildning alternativt erfarenhet av praktiskt arbete med brottsutredning
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• God datorvana och självständigt kan använda grundläggande datorprogram i Officepaketet för att t ex kunna rapportera, dokumentera och presentera
• Körkort, lägst klass B
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av praktiskt arbete med brottsutredning inom TullverketDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har analytisk förmåga och är ansvarstagande. Du är flexibel och har därmed god förmåga att avgränsa, prioritera och anpassa dig till nya krav. Du har ett strukturerat arbetssätt och kan hantera hastigt uppkomna situationer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och är vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-21695.
Placeringsort: Gävle.
Resor inrikes förekommer, utrikesresor kan förekomma.
Kontorsarbetstid tillämpas. Skifttjänstgöring kan förekomma
Anställningen avser ett vikariat fram till 2026-09-06.
Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: 2025-12-01 eller enligt överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av rekryterande chef Fredrik Östlund, 026-424 54 11. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Erland Solander, 060-67 25 02 och för Saco-S, Lena Edehag, 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 5 oktober. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman.
Enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb.
Tullverket
