Tullverket söker tullinspektör kontrollavdelningen
Tullverket / Polisjobb / Storuman Visa alla polisjobb i Storuman
2025-12-22
, Sorsele
, Vilhelmina
, Malå
, Lycksele
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Storuman
, Piteå
, Umeå
, Luleå
, Åre
eller i hela Sverige
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då är jobbet inom Tullverkets kontrollavdelning något för dig.
Kontrollavdelningen har ett brett uppdrag som ska säkerställa att endast godkända varor passerar gränsen. Uppdraget går ut på att säkerställa att rätt tullavgifter och skatter tas ut samt att genomföra tullkontroller på in- och utförsel där Tullverket dels letar efter varor som strider mot restriktioner. Kontrollavdelningen har i uppdrag att stoppa eller allvarligt störa den organiserade brottsligheten och säkra konkurrensneutralitet.
Kontrollavdelningens operativa arbete bedrivs i grupper. Grupperna arbetar med Tullverkets hela uppdrag, men är specialiserade utifrån verksamhetens behov. Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Som tulltjänsteman med inriktning inre kontroll kommer du i huvudsak att arbeta administrativt med klareringsarbete. Du kommer att arbeta i kontrollavdelningens klareringsexpedition i Tärnaby där du säkerställer att företag och privatpersoner efterlever tullbestämmelserna, bland annat genom att granska tulldeklarationer. Kontroll av tulldeklarationer innebär att säkerställa att rätt avgifter betalas och att in- och utförselrestriktioner efterlevs. Sverige och Norge har ett gränstullssamarbete vilket innebär att du även kommer att hantera klareringsärenden för norska Tolletaten.
Arbetet är varierat och innefattar allt från expeditionsarbete, administrativt arbete, kontakt med speditörer, företag, privatpersoner och myndigheter. Arbetet kan innefatta kontroller och varuundersökningar i det kommersiella godsflödet, vilket också innebär att du behöver god fysik.
Som tulltjänsteman arbetar du uniformerad, du fattar olika former av myndighetsbeslut och möter dagligen allmänheten och kunder. Vi lägger stor vikt vid att du kan behandla människor med respekt och förståelse, att du har ett gott omdöme samt är en god representant för Tullverket, såväl internt som externt.
Arbetet innebär skifttjänstgöring och det innebär att du behöver vara bekväm med oregelbundna arbetstider.
Just nu är Tullverket inne i ett spännande men omfattande förändringsarbete med att införa en ny tullagstiftning med tillhörande nya system. Det innebär att du måste vara nyfiken och intresserad av att lära dig nytt samt har en förmåga att sätta dig in i digitala system.
För Tullverket är den statliga värdegrunden viktig.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
• Avslutad gymnasieutbildning
• Minst tre års arbetslivserfarenhet
• God förmåga att kommunicera och att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
• B-körkort, giltigt i Sverige, ej automatväxel.
• God datorvana
Det är meriterande om du har:
• Eftergymnasial utbildning, gärna inom spedition och logistik.
• Erfarenhet av arbete som ställt höga krav på att kunna kommunicera med och bemöta människor på ett bra sätt
• Arbetslivserfarenhet av handläggning eller ärendeadministration
• Erfarenhet av tullrelaterat arbete under de senaste 10 åren t ex från speditionsbranschen eller verksamhet som arbetar med utrikeshandel.
• Ett tredje språk, utöver svenska, norska, danska och engelska Dina personliga egenskaper
Arbetet sker i grupp vilket förutsätter att du som person har stor social kompetens och god samarbetsförmåga. Du är ansvarstagande, serviceinriktad, har integritet och kan utifrån givna ramar arbeta självständigt och vågar ta egna initiativ. Andra viktiga egenskaper är att du har förmåga att hantera stora arbetsmängder och prioritera det väsentliga, samt att kunna lösa problem och ta beslut med bra kvalitet. Vidare är det viktigt att du är noggrann och att du har gott omdöme. Du har en flexibel inställning och kan snabbt anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-29228
Placeringsort: Tärnaby
Anställningsstart: 1 september 2026.
När anställningen börjar kommer du att genomgå en utbildning på ca 6 månader. Utbildningen omfattar teori varvad med praktik och kommer att genomföras framförallt på din anställningsort, men resor till Stockholm/Malmö förekommer.
Anställningen är en tillsvidaretjänst som inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas.
Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning samt drogtest och bakgrundskontroll. Tullverkets är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kommer du att krigsplaceras i Tullverket.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsterna är du välkommen att ringa gruppchef Ulrika Isaksson, 0954-224 56, tullinspektör David Johansson 0954-224 57. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA -support, tel. 060 67 25 85.
Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Erland Solander, 060-67 25 02 och för Saco-S, Lena Edehag, 08- 456 58 68
Välkommen med din ansökan senast den 2026-01-25. Ansökningshandlingar inkluderar CV och personligt brev. För en godkänd ansökan måste du också bifoga dina gymnasiebetyg för att styrka din behörighet.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9660444