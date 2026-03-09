Tullverket söker registrator
Tullverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Stockholm
, Sigtuna
, Nyköping
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag och en verksamhet i utveckling? Tullverket bidrar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle.
Vi söker en serviceinriktad och noggrann registrator till enheten för informations- och arkivförvaltning. I nuläget består diariefunktionen av ett team av fyra registratorer. Diariefunktionen är mitt uppe i ett förändringsarbete - att gå från ett arbete där ärenderegistrering har varit i centrum till dokumentcontrolling och förstärkt fokus på registervård samt utbildning. Nu söker vi ytterligare en registrator som kan förstärka teamet så att befintlig/ordinarie personal kan fokusera på utveckling och förbättring under kommande år.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som registrator på Tullverket har du en central roll i myndighetens ärendehantering. Du arbetar i ett team av registratorer som stödjer myndighetens olika verksamheter i diarieföringsfrågor och har ett nära samarbete med arkivfunktionen och verksjurister. Tillsammans med dina kollegor kommer du att sköta den fysiska och digitala posthanteringen för myndigheten i våra ärendehanteringssystem, vilket innebär diarieföring av allmänna handlingar i våra verksdiarier, arkivering och ha ansvar för Tullverkets myndighetsbrevlåda. Du kommer också att ge handledning och stöd till verksamheten i frågor rörande utlämnande av allmänna handlingar.
Som registrator bidrar du till den demokratiska processen vad gäller insyn, upprätthålla informationens integritet och skapa och upprätthålla ordning bland myndighetens allmänna handlingar.
I tjänsten kan även ingå andra uppgifter på enheten beroende på din bakgrund och dina intressen.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial registratorsutbildning, utbildning inom arkivvetenskap eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Flera års erfarenhet av arbete som registrator inom offentlig förvaltning
• Goda kunskaper om de lagar och förordningar som styr informationshantering inom offentlig förvaltning såsom offentlighets- och sekretesslagen och förvaltningslagen samt grundläggande kunskaper kring hantering av personuppgifter
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Goda kunskaper i engelska för att kunna läsa och förstå texter
• God datorvana och intresse av it-relaterade frågor rörande diarie- och ärendehanteringssystem
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• Kunskap om säkerhetsskyddslagen
• Erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskyddsklassificerade handlingar
• Erfarenhet av att ha arbetat i flera olika diarie- och ärendehanteringssystemDina personliga egenskaper
Rollen som registrator innebär många kontakter internt och externt och kräver att du är serviceinriktad, relationsskapande och arbetar metodiskt. Du är prestigelös och trygg i att arbeta självständigt samtidigt som du tycker om att tillhöra ett team och har lätt för att samarbeta. Detta gör du genom att dela med dig av kunskaper till dina kollegor och söka kunskap hos andra. Vidare har du ett öppet sinnelag och är tillmötesgående i ditt bemötande och i din roll som stödfunktion. I din roll kommer du att hantera information som kräver hög integritet och ett säkerhetsmedvetet arbetssätt. Du har förmågan att vara noggrann med detaljer och har samtidigt ett helhetsperspektiv. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt och kan snabbt anpassa dig när omständigheterna förändras och kan växla upp om det behövs. Slutligen ser vi att du bör vara flexibel och förändringsbenägen eftersom vår verksamhet är under utveckling och vi ser ständigt över våra arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Mer om oss
Rättsavdelningen är ansvarig för rättslig styrning och rättsligt stöd inom Tullverket. Avdelningen är indelad i fyra enheter: enheten för informations- och arkivförvaltning samt de tre rättsenheterna; enheten för tullrätt, enheten för fysisk kontroll och straffrätt och enheten för allmän förvaltningsrätt. Avdelningen har i dag drygt 65 anställda som är placerade i Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå. Avdelningen leds av myndighetens rättschef och varje enhet har en enhetschef. Enheten för informations- och arkivförvaltning ansvarar för Tullverkets huvudregistratur (verksdiariet), e-Arkiv och centralarkiv samt ger stöd till Tullverkets personal inom informationsförvaltningsfrågor. Enheten medverkar även med kompetens i utvecklingsprojekt och systemförvaltning.
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.Övrig information
Referensnummer: TV-2026-05560.
Placeringsort: Stockholm.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i ett år (SÄVA), individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Snarast eller enligt överenskommelse.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av enhetschef Eva Häusner, 08-405 04 20. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Mari Höglund, 08-456 58 30, och för Saco-S, Lena Edehag, 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV, ska ha inkommit till Tullverket senast den 28 mars. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan. Intervjuerna planeras hållas under vecka 16.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9783754