Tullverket söker lösningsarkitekt
2025-12-15
Tullverkets IT-avdelning i Luleå är norra Sveriges största arbetsgivare inom IT, med cirka 350 anställda. Hos oss får du arbeta med den senaste tekniken och delta i utvecklingen inom flera spännande verksamhetsområden. Tillsammans med kollegor som kompletterar varandra löser du nya uppgifter varje dag och bidrar till Tullverkets samhällsviktiga uppdrag.
Vill du vara med och utveckla samhällsviktiga system för Tullverket? Vår IT-avdelning i Luleå söker nu en lösningsarkitekt för IAM-området - ansök och bli en av våra nya medarbetare! Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Som lösningsarkitekt på Tullverket arbetar du med att leda och styra det arkitekturella arbetet vid utveckling, förvaltning och drift av verktyg/IT-stöd. Du verkar i ett leveransområde och arbetar framförallt i genomförandet av förändring. Samverkan med arkitekter inom verksarkitektur och många andra roller är centralt för arkitekten.
Om du är nyfiken och har ett stort intresse för arkitektur och systemutveckling samt om du drivs av tekniker, ramverk och metoder så kommer du att passa utmärkt på Tullverket. Hos oss har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i en coachande och stöttande miljö.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
• Relevant eftergymnasial utbildning inom IT, eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
• Aktuell erfarenhet av ledande roller inom objektorienterad systemutveckling, t.ex. arkitekt eller lead developer.
• Aktuell erfarenhet av IAM (ex. IGA-verktyg, Federationslösningar, PAM-lösningar, Certifikathantering, SAML, OIDC, LDAP)
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arkitekturarbete inom offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av Jakarta EE
• Erfarenhet av JBoss-applikationsserver.
• Agila arbetsmetoder Dina personliga egenskaper
Som person är du driven, nyfiken, kvalitetsmedveten, kommunikativ och prestigelös. Du är resultatinriktad och har ett helhetsperspektiv i allt du gör. Du har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är också bekväm i samarbete på distans och nyttjar alla kanaler och verktyg för det.
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-28662
Placeringsort: Luleå
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, Lars Johansson, 0920-259712, tel. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson tel. 0920-25 96 31 och för Saco-S, Eva Rutberg, tel. 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 2026-01-11. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
