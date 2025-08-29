Tullverket söker ledningsoperatör
Tullverket / Polisjobb / Stockholm Visa alla polisjobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Stockholm
, Sigtuna
, Nyköping
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Vill du ha ett omväxlande och viktigt arbete i en spännande miljö där du bidrar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då är jobbet som ledningsoperatör på Tullverkets ledningscentral något för dig!
Ledningscentralen tillhör organisatoriskt Tullverkets kontrollavdelning men stöttar hela den händelsestyrda operativa verksamheten. Kontrollavdelningen har ett brett uppdrag som ska säkerställa att endast godkända varor passerar Sveriges gräns. Uppdraget går ut på att genomföra tullkontroller på in- och utförsel där Tullverket letar efter varor som strider mot restriktioner samt även för att säkerställa att rätt tullavgifter och skatter tas ut. Uppdraget är även att stoppa eller allvarligt störa den organiserade brottsligheten och säkra konkurrensneutralitet. Verksamheten bedrivs dygnet runt, året runt. Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
I din funktion som ledningsoperatör på Tullverkets ledningscentral bistår du vakthavande befäl i det dagliga arbetet. Exempelvis ansvara för att upprätthålla bilden av läget i den operativa verksamheten. Du arbetar även med kommunikation och service till tullverkets operativa personal, handläggare och allmänheten. Du bedömer inkommande information, hanterar larm, handlägger olika typer av tillstånd och bistår operativ personal med stöd i uppkomna frågor.
Inkommande information dokumenteras, administreras, bedöms och delges vid behov till operativ personal för åtgärd.
Ledningscentralen utgör Tullverkets kontaktpunkt i såväl nationella som internationella kontakter.
Vi söker dig som har:
• Genomförd och godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som engelska
• Godkänd syn och hörsel
• B-körkort
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Goda IT kunskaper och du är en van användare av olika IT-system
• Minst tre års relevant arbetslivserfarenhet
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete som operatör vid ledningscentral
• Språkkunskaper
• Genomförd och godkänd grundläggande utbildning inom Tullverket eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigErfarenhet av Tullverkets verksamhet
Som person är du...
• Positiv, lösningsorienterad och driven.
• Mycket god samarbetsförmåga, lyhörd för kollegor och verksamhetens behov.
• Strukturerad och tydligt i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
• Flexibel med förmåga att kunna anpassa sig till ändrade omständigheter.
• Ansvarsfull och strukturerad.
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och är vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-20231.
Placeringsort: Stockholm.
Tjänsten innebär dygntjänstgöring med 12 timmarspass och periodplanering.
Anställningen är en tillsvidareanställning.
Tillträdesdag: 2025-11-03.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Jasmin Palm, tel. 08-456 57 95. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Elisabeth Eriksson, tel. 08-405 00 69 och för Saco-S Lena Edehag, tel. 08-456 58 68
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 15 september. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9482266