Tullverket söker kundrådgivare, privat

Vi söker kundrådgivare till kundmötesenheten och till Tullverkets upplysningstjänst, Tullsvar. Tullsvar erbjuder service, rådgivning och svarar på allmänna frågor om tullhantering. Nu behöver vi stärka upp med kundrådgivare till gruppen som hanterar allmänna frågor från våra privatkunder. Frågorna handlar t.ex. om att handla på nätet, resa med djur, alkohol och tobak, eller om att flytta till/från Sverige. Gruppen som besvarar privatkunder hanterar primärt frågor som kommer in till oss via telefon, e-post och webbformulär och till viss del från sociala medier.
Kundmötesenheten är en del av Tullverkets kommunikationsavdelning som driver, stödjer, och samordnar det interna och externa kommunikationsarbetet. Vi är ca 70 medarbetare fördelat över olika platser i landet och majoriteten tillhör kundmötesenheten.
Tjänsten som rådgivare är placerad på vårt kontor i centrala Göteborg. Tillträdesdag enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Som rådgivare på kundmötesenheten är du Tullverkets ansikte utåt och den som svarar på frågor både muntligt och skriftligt. Arbetet kombinerar återkommande inslag med ständigt nya frågeställningar och situationer av både enkla och mer komplexa slag.
Som rådgivare privat kommer du att:
• besvara frågor främst via telefon och webbformulär
• utveckla och kvalitetssäkra våra svar på kundernas frågor
• aktivt vägleda kunderna så att de får svar på sina frågor
• samarbeta med olika funktioner och verksamheter inom myndigheten för att besvara kundernas frågor
• fördjupa och underhålla dina egna kunskaper inom olika områden
• bidra i det pågående förändringsarbetet och vara delaktig i utvecklingen av arbetsmetoder och verksamhet
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
• slutbetyg från gymnasium med godkända betyg i matematik B/matematik 2, svenska B/svenska 3 och engelska B/engelska 6
• minimum 1 års erfarenhet av likvärdigt arbete med kundkontakter i kundserviceorganisationer eller motsvarande
• mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift
• datorvana och förmåga att självständigt använda grundläggande program i Microsoft Officepaketet
• erfarenhet från att jobba i olika it-baserade arbetsverktyg
Det är meriterande om du har:
• dokumenterad erfarenhet av tullfrågor
• erfarenhet av moderna kundstödssystem (vi använder Artvise)
• erfarenhet av att hantera kundkontakter via sociala medier
• erfarenhet av att hantera komplex information t.ex. lagtext
• erfarenhet av att förmedla information på ett vårdat, enkelt och begripligt sättDina personliga egenskaper
Vi söker dig som stimuleras av kundkontakt och tilltalas av att jobba på en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag. Du är en person som med gott bemötande tar hänsyn till kundernas behov och som strävar efter att alltid hålla en hög servicenivå.
Du kommunicerar tydligt, pedagogiskt, strukturerat och du har förmågan att anpassa tonalitet efter kanal och målgrupp. Du agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultatet. Som person är du pålitlig, noggrann, uthållig och arbetar effektivt även under tidspressade situationer. Du är nyfiken på att lära dig nya saker och du har förmågan att förstå innehållet i komplex information t.ex. lagtext och kan avgöra vad som är relevant information för dig eller för kunden. Du är en social person som gärna samarbetar med andra och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med samhällsviktiga och intressanta arbetsuppgifter där du också får utbildning för att kunna hantera de frågeställningar som våra kunder vänder sig till oss med. Du ställer dig bakom den statliga värdegrunden och Tullverkets värdegrund (helhetssyn, nytänkande och ansvarstagande) och kan förhålla dig till dem i ditt dagliga arbete som statstjänsteman.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.Övrig information
Referensnummer: TV-2026-01246
Placeringsort: Göteborg
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas. Vi arbetar kontorsarbetstid.
Tillträdesdag: enligt överenskommelse
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av chef Pernilla Falkendal, tel. 031-633691 För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Tommy Göthlin, tel. 031-63 36 95 och för Saco-S, Anneli Mannerbjörk tel 031-63 37 06 alternativt saco@tullverket.se
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 15 februari 2026. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
