Tullverket söker kravanalytiker till vår framtida tullhantering

2025-09-19
Är du en kravanalytiker i början av din karriär eller erfaren och söker nya utmaningar? Då är det hos oss du vill vara!
Tullverkets IT-avdelning är norra Sveriges största arbetsgivare inom IT. Hos oss får du arbeta med samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att effektivisera Sveriges varuflöde. Vi bygger långsiktiga agila team som bidrar till både verksamhet och samhällsnytta. Nu söker vi efter erfarna kravanalytiker, ta chansen och bli en del av gemenskapen.
Din roll
Som kravanalytiker hos Tullverket arbetar du i tät samverkan med verksamhetens användare att samla in krav utifrån behov, för att effektivisera tullhanteringen inom t.ex. områdena import, export eller uppbörd. Hos oss får du möjlighet att använda dina befintliga kunskaper och samtidigt fördjupa dessa i en varm och stöttande miljö. Du får vara med från början till slut i hela utvecklingsprocessen, vilket ger dig en god helhetsförståelse.
Det här är ditt uppdrag
• Samla in krav utifrån behov, både från verksamheten men även krav som kommer från EU
• Agera bryggan mellan IT och verksamhet, dvs kunna kommunicera med olika intressenter för att säkerställa att våra digitala tjänster möter verksamhetens behov
• Planera och leda workshops, kravmöten och testarbete
Vi erbjuder dig
• Flexibel arbetsplats för att underlätta balans i livet. Flexibel arbetsplats ger dig möjlighet att arbeta både på kontoret i Luleå och hemifrån utifrån en nivå som passar ditt arbete, ditt team och dig. Minst en dag i veckan förväntar vi oss dock att du befinner dig på kontoret i Luleå
• Utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling genom utbildningar och konferenser
• Friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme varje vecka för att främja hälsa och välmående. Tullverket har även en aktiv idrottsförening i Luleå som kontinuerligt arrangerar hälsofrämjande aktiviteter
• Goda semester- och pensionsvillkor
• En vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur högt. Hos oss får du fördjupa dina kunskaper i en coachande och stöttande miljö
Är du den vi söker?
• Du har eftergymnasial utbildning inom IT eller annan utbildning eller erfarenhet som Tullverket kan bedöma som likvärdig
• Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• Du är kommunikativ, prestigelös och en stark lagspelare
• Du har ett driv och nyfikenhet att ständigt lära dig nytt och förbättra arbetssätt
• Du är bekväm med att samarbeta på distans då dina kollegor finns över hela Sverige
• För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt
Meriterande erfarenheter
• Du har erfarenhet av att arbeta agilt
• Du har flera års yrkeserfarenhet av kravanalys och testarbete
• Erfarenhet av SBE-metodiken
• Vana av att arbeta med Atlassians produkter
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Referensnummer: TV-2025-21775.
Placeringsort: Luleå.
Anställningen är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Efter överenskommelse.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Ida Eriksson, 0920-25 98 10 eller IdaMaria Harnesk, 0920-43 05 36. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson, 0920-25 96 31 och för Saco-S, Eva Rutberg, 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/Meritförteckning på svenska, ska ha inkommit till Tullverket senast den 13 oktober. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman.
