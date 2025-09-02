Tullverket söker IT-säkerhetsspecialist inom säkerhetsskydd
2025-09-02
Tullverkets IT-avdelning är lokaliserad till Luleå och består idag av ca 320 medarbetare. Avdelningen utgör ett stöd för hela Tullverket och levererar olika typer av tjänster inom olika områden till Tullverkets kärnverksamhet och övriga avdelningar. IT-avdelningen ansvarar för Tullverkets IT-produktion och IT-utveckling samt för den kort- och långsiktiga planeringen av verksamheten ur ett IT-perspektiv.
I Tullverket är det ytterst viktigt att skydda våran information, verksamhet och IT-system. För att bli ännu bättre på det behöver vi dig som har både ett stort intresse och kunskap inom säkerhetsområdet. Vill du ha ett utmanande, omväxlande och meningsfullt arbete med spännande arbetsuppgifter där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Ansök nu och bli en av våra nya medarbetare! Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Som IT-säkerhetsspecialist inom säkerhetsskydd är du en del av IT-avdelningens IT-säkerhetsfunktion och arbetar med säkerhetsskyddsfrågor i det nystartade leveransområdet för säkerhetsskydd.
Rollen innebär att tillsammans med övriga inom leveransområdet planera, utveckla och vidmakthålla IT-stöd för myndighetens säkerhetskänsliga verksamhet. Du kommer att få utveckla såväl din egen roll som leveransområdet i stort.
Rollen innebär ett tätt samarbete med flera övriga verksamheter inom Tullverket och inom IT-avdelningen. Det närmaste samarbetet kommer ske med IT-avdelningens enheter inom IT-produktion och då främst drift, digital arbetsplats samt Tullverkets SOC. Rollen ställer krav på noggrannhet, egen drivkraft, kommunikationsförmåga samt god förmåga att dokumentera.
Arbetet innebär bland annat att:
• Tolka regulatoriska krav inom bl a säkerhetsskyddslagstiftning samt förordningar och föreskrifter som MSBFS och PMFS
• Ansvara för att utveckla och förvalta styrande och stödjande dokument inom säkerhetsskyddsområdet
• Fungera som länk mellan leveransområdet och enheterna inom IT-produktion
• Ansvara för att stödja, dokumentera och kommunicera valda lösningar till olika målgrupper
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom IT eller annan utbildning som bedöms som likvärdig av Tullverket
• Erfarenhet av att arbeta inom säkerhetskänslig verksamhet
• Erfarenhet av att tolka regulatoriska krav kopplat till säkerhetsskyddslagstiftning
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet av att arbeta inom IT-säkerhetsområdet
• Erfarenhet inom signalskydd
• Erfarenhet av framtagande av särskild säkerhetsskyddsbedömning (SSB)Dina personliga egenskaper
Som person är du ödmjuk, öppen och prestigelös. Du har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är också bekväm i samarbete på distans och nyttjar alla kanaler och verktyg för det.
Din förmåga att samarbeta och samverka är viktig då detta sker i olika forum inom Tullverket och IT-avdelningen.
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Tullverket har ett viktigt uppdrag i samhället och vi erbjuder ett spännande och stimulerande jobb med goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. För dig som strävar efter att uppnå nya mål i din kunskap och kompetens är Tullverket en självklar arbetsgivare som stöttar sina medarbetare framåt.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat flexibel arbetsplats med möjlighet till visst hemarbete, friskvårdsbidrag samt goda semester- och pensionsvillkor.
Genom att jobba på Tullverket är du med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-20482.
Placeringsort: Luleå.
Anställningsform: Tillsvidareanställning och individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Efter överenskommelse.
Resor kan ingå i tjänsten.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverkets är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Peter Riekkola, chef IT-stab, 0920-25 97 65. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson, 0920-25 96 31, och för SACO-S, Eva Rutberg, 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 22 september. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
