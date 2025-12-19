Tullverket söker It-säkerhetsanalytiker till SOC
Tullverkets IT-avdelning i Luleå är norra Sveriges största arbetsgivare inom it, med cirka 300 anställda. Hos oss får du arbeta med den senaste tekniken och delta i utvecklingen inom flera spännande verksamhetsområden. Tillsammans med kollegor som kompletterar varandra löser du nya uppgifter varje dag och bidrar till Tullverkets samhällsviktiga uppdrag.
Vi söker dig som har aktuell eller tidigare arbetslivserfarenhet från liknande roller inom it-säkerhetsområdet.
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete med spännande arbetsuppgifter där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Ansök och bli en av våra nya medarbetare! Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Du kommer att vara en viktig del i Tullverkets Security Operations Center (SOC) funktion. Du kommer att ingå i ett engagerat team som arbetar med olika delar inom cybersäkerhetsområdet.
Vi arbetar med den senaste tekniken och verktygen för att upptäcka, analysera och förhindra intrång. Du är detektiven som proaktivt såväl som reaktivt arbetar med att motverka cybersäkerhetshot på Tullverket. I rollen som säkerhetsanalytiker hos oss arbetar man i ett aktivt larmflöde för att analysera, identifiera och besluta om lämpliga åtgärder vid en säkerhetsincident. Det ingår även fortlöpande omvärldsbevakning med förslag på IT-säkerhetshöjande åtgärder, sårbarhetsbevakning, Threat Hunting och implementation av inställningar i IT-säkerhetsverktyg.
I den här tjänster arbetar du dagtid, måndag till fredag.
Vi söker dig som har:
• Arbetslivserfarenhet från liknande roller inom cybersäkerhetsområdet
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Arbete i en SOC/CSOC eller motsvarande säkerhetsfunktion
• Relevant utbildning inom it-säkerhetsområdet
• Certifikat som ex: Security Blue Team BTL1/BTL2, Certified Cyber Defender, CompTia Security+/Pentest+, OSCP eller liknande
• Bevisad kunskap inom drift och nätverk
• Arbete inom en myndighetDina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och förmågor. Du kommer att ingå i en mindre arbetsgrupp vilket kräver att du har lätt för att samarbeta men även kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Vi är lagspelare, så en naturlig del är att kunna hjälpa sina kollegor och bidra till gruppens utveckling.
Du har god analytisk förmåga, är kvalitetsmedveten och visar på gott omdöme även i pressade situationer. Du är strukturerad i ditt arbete och samarbetar väl med andra. För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt.
Vi erbjuder dig
Tullverket är en erkänt vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur väldigt högt - att ha kul på jobbet är en framgångsfaktor. Tullverket har att viktigt uppdrag i samhället och vi erbjuder ett spännande och stimulerande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Genom att jobba på Tullverket är du med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle.
Vi tycker det är viktigt med balans i livet och våra förmåner omfattar bland annat flexibel arbetsplats med möjlighet till visst hemarbete. En annan förmån är friskvårdsbidrag samt goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-29157.
Placeringsort: Luleå.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning.
Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: enligt överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverkets är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa eller maila Ellinor Bergman, 076-695 73 02/ ellinor.bergman@tullverket.se
. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson, 0920-25 96 31 och för Saco-S Eva Rutberg, 0920-25 96 39.
Din ansökan, med ett medföljande personligt brev samt CV/Meritförteckning på svenska, ska ha inkommit till Tullverket senast den 18 januari.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman.
Enligt överenskommelse
