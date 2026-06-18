Tullverket söker instruktör TNF TV-2026-14321
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2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Instruktörsenheten finns på HR avdelningen och samlar samtliga Tullverkets instruktörer inom konflikthantering och förarutbildning. Enhetens medarbetare är placerade på olika geografiska platser inom landet men leds nationellt från HR avdelningen. Enhetens instruktörer ansvarar för grundutbildning och vidareutbildning av konflikthantering och förarutbildning vid Tullverkets utbildningar. Om tjänsten
Vi söker två stycken heltidsinstruktörer till instruktörsenheten.
Som nationell instruktör på instruktörsenheten leder du, tillsammans med andra nationella instruktörer och instruktörsresurser, planerade grund- och vidareutbildningar inom fordonsutbildningen inom Tullverket. Utöver läraruppdrag förväntas du kunna planera, samordna och genomföra utbildningar med hög kvalitet. Du förväntas också kunna göra godkännandebedömningar utifrån nationellt fastställda krav. Du ska också kunna ge konstruktiv feedback till dina kursdeltagare. Som nationell instruktör ses du som en nationell resurs där utbildningsuppdrag i Tullverkets alla geografiska områden kan förekomma men i huvudsak utförs ditt uppdrag inom ditt geografiska område. Tjänsten innebär att du kommer ansvara för utbildningarna som planeras samt genomförs i Malmö med omnejd.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Genomfört Tullverkets grundutbildning eller motsvarande (som arbetsgivaren finner likvärdig) med godkänt resultat
Genomfört Tullverkets nationella förarutbildning (TNF) eller Polismyndighetens motsvarande utbildning (PNF), med godkänt resultat
Instruktörsutbildning inom Tullverket eller Polismyndigheten
Minst två års sammanhängande arbetslivserfarenhet inom Tullverket, eller likvärdig arbetsgivare
Erfarenhet av tjänst med utryckningskörning
Erfarenhet av att arbeta som instruktör inom TNF eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig
Det är meriterande om du har:
Pedagogisk utbildning
Ytterligare körkort, utöver *B****
Utbildarutbildning/Kurschefsutbildning inom TNF eller likvärdig utbildning
God kunskap gällande fordon samt fordonssystem Dina personliga egenskaper
Som person är du....
Flexibel
Samarbetsförmåga
Stresstålig och handlingskraftig
Självständig och ansvarstagande
Strukturerad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och är vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-14321
Placeringsort: Malmö.
Anställningsform: För extern sökande provanställning 6 månader därefter tillsvidareanställning. Tillämpar förtroendearbetstid.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kommer du att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Viktoria Düring, viktoria.dyring@tullverket.se
, tel 08-405 02 02. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Ulf G Persson, och för Saco-S, Lena Edehag.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 12 juli. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 273 11 (visa karta
)
120 54 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9969284