Tullverket söker infrastrukturarkitekt säkerhetsskydd

2025-09-19
Tullverkets IT-avdelning är lokaliserad till Luleå och består idag av ca 320 medarbetare. Avdelningen utgör ett stöd för hela Tullverket och levererar olika typer av tjänster inom olika områden till Tullverkets kärnverksamhet och övriga avdelningar. IT-avdelningen ansvarar för Tullverkets IT-produktion och IT-utveckling samt för den kort- och långsiktiga planeringen av verksamheten ur ett IT-perspektiv.
I Tullverket är informationssäkerhet ytterst viktigt men för att bli ännu bättre på det behöver vi dig som har ett intresse för säkerhet och säkerhetsskyddsfrågor.
Vill du ha ett utmanande, omväxlande och meningsfullt arbete med spännande arbetsuppgifter där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Ansök nu och bli en av våra nya medarbetare!
Som infrastrukturarkitekt inom säkerhetsskydd kommer du att arbeta brett inom Tullverkets IT-produktion och ingå i ett kvalificerat team som producerar tjänster med hög kvalitet och säkerhet, inom det fortsatta arbetet i det nystartade leveransområdet för säkerhetsskydd.
Du arbetar tätt tillsammans med hela IT-produktionsenheten och tillsammans med dina närmaste arbetskollegor så säkerställer du att Tullverket har en stabil, driftsäker och säker IT-infrastruktur vad gäller både servermiljöer och digitala arbetsplatser. Rollen kommer även att ha ansvar för design av miljöer som går under signalskydd och kommer således även vara en del av signalskyddsorganisationen.
Du kommer att vara den som tar hand om Tullverkets tolkning av regulatoriska krav och sedan vara ansvarig för att tillsammans med arkitekter/specialister inom respektive infrastrukturområde ta fram lösningar som uppfyller de regulatoriska kraven. Inom ansvarsområdet så ingår även att se till att de administrativa rutinerna tas fram för infrastrukturen.
Rollen ställer krav på ledarskap, noggrannhet, egen drivkraft, kommunikationsförmåga samt förmåga att dokumentera.
Arbetet innebär bland annat att:
• utifrån Tullverkets tolkning av regulatoriska krav inom bl.a. säkerhetsskyddslagstiftning såsom säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen, MSBFS samt PMFS ta fram teknisk och förvaltningsbar IT-infrastruktur för exempelvis verksamhetens behov av nätverkskommunikation, datalagring och säkerhet samt digitala arbetsplatser.
• fungera som en länk mellan IT-produktion och övriga leveransområden inom säkerhetskänslig verksamhet.
• ansvara för design/arkitektur samt säkerställa att lösningen följer gällande lagkrav, säkerhetsriktlinjer, principer och regler för området.
• kommunicera och dokumentera fastställd design/arkitektur.
Är du den vi söker?
Du skall ha minst två års erfarenhet av IT-säkerhet och säkerhetsskydd, förvärvad i arbetslivet de senaste fem åren. Du ska även ha minst tre års erfarenhet inom drift av IT-infrastruktur, vilket innebär att du skall ha bred erfarenhet av beroenden mellan datormiljöer/IT-infrastruktur och applikationer, system och tjänster, förvärvad i arbetslivet de senaste fem åren.
Att uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska är något som känns naturligt för dig. Tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom IT och vidareutbildning inom IT-säkerhet med fokus på säkerhetsskydd. Har du dessutom erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet och erfarenhet inom säkerhetskänslig verksamhet är det ytterligare meriter.Dina personliga egenskaper
Som person är du ödmjuk, öppen och prestigelös. Du har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är också bekväm i samarbete på distans och nyttjar alla kanaler och verktyg för det.
Din förmåga att samarbeta och samverka är viktig då detta sker i olika forum inom Tullverket och IT-avdelningen.
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Tullverket har ett viktigt uppdrag i samhället och vi erbjuder ett spännande och stimulerande jobb med goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. För dig som strävar efter att uppnå nya mål i din kunskap och kompetens är Tullverket en självklar arbetsgivare som stöttar sina medarbetare framåt.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat flexibel arbetsplats med möjlighet till visst hemarbete, friskvårdsbidrag samt goda semester- och pensionsvillkor.
Genom att jobba på Tullverket är du med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle.Övrig information
Referensnummer: TV-2025-21772.
Placeringsort: Luleå.
Anställningsform: Tillsvidareanställning och individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Efter överenskommelse.
Resor kan ingå i tjänsten.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Kerstin Vennberg, 0920-25 97 84. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson, 0920-25 96 31, och för SACO-S, Eva Rutberg, 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 17 oktober.
Enligt överenskommelse
