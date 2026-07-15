Tullverket söker informationssäkerhetspecialist
Tullverket / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
2026-07-15
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Tullverket arbetar aktivt med att skapa förutsättning för och utveckla säkerheten inom verksamheten. Förvaltningsavdelningen har en central roll i denna utveckling.
Tullverkets säkerhets- och beredskapsenhet leder, samordnar och kontrollerar Tullverkets verksamhetsskydd, säkerhetsskydd, signalskydd, beredskap och civilt försvar.
Säkerhets- och beredskapsenheten består idag av cirka 20 medarbetare och leds av en enhetschef och en biträdande enhetschef.
Tullverket har en ambition att ständigt utveckla informationssäkerhetsarbetet på bredden där vi jobbar utifrån Tullverkets ledningssystem för informationssäkerhet. Du kommer ha stora möjligheter att påverka arbetet med informationssäkerhet och även rollen som sådan.
I din roll kommer du även ingå i Tullverkets cybersäkerhetsteam. Denna grupp består av kompetenser inom informations- och it-säkerhet och driver, utvecklar och stödjer informations- och IT-säkerhetsarbetet vid Tullverket. Du kommer att arbeta nära medarbetare från såväl annan stödverksamhet som från kärnverksamheten.
Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata. Du kommer att bli del av ett kompetenstungt och engagerat team, som tycker att det är viktigt att ha roligt på arbetet. Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Informationssäkerhet är en prioriterad del inom såväl verksamhetsskyddet som säkerhetsskyddet, och behovet av utveckling och stöd inom informationssäkerhetsområdet ökar.
Arbetet innebär bl.a. att du självständigt eller i grupp:
utifrån befintligt LIS, fortsätter arbetet med att införa och förbättra dess regelverk, rutiner och handledningar, exempelvis genom att vidareutveckla metodstödet för hot- och riskanalyser och informationsklassning
verkar för en ökad kunskap och ett ökat säkerhetsmedvetande inom Tullverket, exempelvis genom kommunikationsinsatser och utbildningar inom informationssäkerhetsområdet
agerar som rådgivare vid hot- och riskanalyser och informationsklassning
kvalitetssäkrar och granskar riskhantering
stödjer och ger råd vid hantering av informationssäkerhetsincidenter
kontrollerar regelefterlevnad
aktivt deltar i och hanterar arbetsuppgifter som rör andra områden i myndighetens säkerhetsarbete
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning och utbildning inom informationssäkerhet eller annan utbildning eller erfarenhet som Tullverket bedömer likvärdig
erfarenhet av arbete med informationssäkerhet eller informationssäkerhetsrelaterade arbetsuppgifter
praktisk erfarenhet av att utveckla en organisations informationssäkerhetsarbete i enlighet med vedertagna standards, t.ex. ISO/IEC 27000-serien, på såväl strategisk som operativ nivå
erfarenhet av att koordinera och genomföra informations- och utbildningsinsatser
erfarenhet av att leda arbete med riskanalyser och informationsklassificering
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
goda kunskaper i engelska
kunskap i Office-paketet, (Word, PowerPoint, Excel)
svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
utbildning inom säkerhetsskydd
ISO 27001 utbildning
formell certifiering inom informationssäkerhetsområdet
utbildning gällande sekretesslagstiftning
erfarenhet av att leda arbete med riskanalyser och informationsklassificering
praktisk erfarenhet av att informationssäkerhetsarbete i enlighet med vedertagna
standards, främst ISO/IEC 27000-serien
erfarenhet av att arbeta med säkerhetsrelaterade frågor inom säkerhetskänslig verksamhet
vana att koordinera och genomföra informations- och utbildningsinsatser
erfarenhet av arbete vid myndighet, gärna på central nivå
erfarenhet av agilt arbete och arbetsmetoder
erfarenhet av systemstöd för informationsklassning
erfarenhet av systemstöd för riskhantering
B-körkort Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss ska du tycka om att arbeta i en miljö som präglas av öppenhet, respekt och integritet där vi har tilltro till varandras vilja och förmåga att utvecklas och ta ansvar.
Som person är du:
Ansvarsfull
Flexibel
Kommunikativ
Problemlösande
Initiativtagande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Dina personliga egenskaper är avgörande. Du måste på ett tydlig och otvunget sätt kunna förmedla ditt budskap på såväl ledningsnivå, som i den operativa verksamheten eller i ett tekniskt utvecklingsprojekt. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-16304.Placeringsort: Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är tillsvidare med 6 månaders provanställning och för tjänsten tillämpas förtroendearbetstid.
Resor i tjänsten förekommer, främst inom Sverige.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet.
Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 23 augusti. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
102 54 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
10003049