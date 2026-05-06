Tullverket söker informationssäkerhetskoordinator, Underrättelseavdelningen
2026-05-06
Publiceringsdatum2026-05-06Om företaget
Tullverket består av fyra operativa avdelningar; kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen, underrättelseavdelningen och tullkriminalavdelningen. Underrättelseavdelningen hanterar underrättelse- och riskanalys och arbetar med underrättelseverksamhet inom alla delar av Tullverkets uppdrag, vad gäller såväl illegala och farliga varor som uppbörd. Arbetet syftar till att förebygga, upptäcka och förhindra brottslig verksamhet. Avdelningen har åtta enheter. Fyra enheter har geografiskt ansvar: Syd, Väst, Öst och Nord. Avdelningen har även fyra nationella enheter - en enhet för ledningsstöd, en enhet för strategisk analys och nationell desk (Sand), en enhet för selektering (TSC) samt en enhet för data- och analysområdet som är under uppbyggnad. Vi söker nu en informationssäkerhets- och dataskyddskoordinator till underrättelseavdelningens ledningsstöd. Din placering kommer att vara på vårt kontor i Malmö. Om tjänsten
Som informationssäkerhets- och dataskyddskoordinator stödjer du avdelningschefen i rollen som informationsägare, rapporterar till avdelningschefen och är avdelningens stöd i informationssäkerhet och dataskydd. I rollen ingår att även stötta systemägare och utgöra en länk mellan säkerhetsfunktionen, rättsavdelningen samt den egna verksamheten i informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor.
Arbetet innebär också att delta i olika relevanta forum och innefattar att företräda avdelningen gentemot interna såväl som externa intressenter. I rollen ingår också att ge den egna verksamheten möjlighet att påverka informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet i stort och sprida kunskap i den egna verksamheten. Du kommer i din roll att utanför den egna verksamheten samarbeta med exempelvis informationssäkerhetsstrategen, -specialisterna, IT-säkerhetsansvarig, dataskyddsombud, personuppgiftssamordnare och sakkunniga inom dataskydd vid rättsavdelningen. Arbetet kan också innebära arbetsuppgifter med koppling till underrättelseavdelningens ledningsstöd.
Arbetsuppgifter innebär bland annat att i informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor:
bistå vid framtagande av riskanalyser och konsekvensbedömningar
vara sammanhållande och stödja vid informationsklassning
stödja avdelningschefen med att utreda personuppgifts- och informationssäkerhetsincidenter samt stödja vid anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten
ta fram och förvalta avdelningsspecifika regler och rutiner för säker informationshantering
kvalitetsgranska Tullverkets register över personuppgiftsbehandlingar samt förvalta och vidareutveckla Tullverkets metod för kvalitetsgranskning och mallar för handläggning.
planera, koordinera och följa upp arbetet i enlighet med författningar och interna styrdokument
ge råd till och stödja avdelningschefen
ge råd till, stödja och utbilda avdelningen
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom område informationssäkerhet, dataskydd eller annan utbildning som bedöms likvärdig
Erfarenhet av arbete med säkerhetsrelaterade frågor, informationssäkerhet och/eller dataskydd
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
Mycket god kommunikationsförmåga och att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av underrättelsearbete
Erfarenhet av att koordinera och genomföra informations- och utbildningsinsatser
Erfarenhet av remiss- och lagstiftningsarbete
Erfarenhet av förändringsarbete kopplat till process och verksamhetsutveckling Dina personliga egenskaper
Som person är du resultatinriktad och har fallenhet för problemlösning. Du arbetar självständigt, eftersträvar och tar egna initiativ till ständiga förbättringar och är en kunskapsresurs för andra. Du är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt arbete. Du är en bra kommunikatör med pedagogisk förmåga såväl i tal som skrift. Du är intresserad av omvärldsfrågor och hur de påverkar vår verksamhet.
Eftersom arbetet kräver mycket kontakter och dialog med kollegor och andra delar av verksamheten vill vi att du är lyhörd och har lätt för att samarbeta med din omgivning. Arbetet inom ledningsstödet kan innebära perioder av hög arbetsbelastning och du behöver ha förmåga att prioritera och fokusera på rätt saker.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! Övrig information
Referensnummer: TV-2026-10262
Placeringsort: Malmö
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas
Tillträdesdag: Efter överenskommelse
Tjänsteresor, in- och utrikes kan förekomma
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, Gill Eriksson, tel. 031-633867 För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Sandra Sånesson, tel 040-661 29 96. och för Saco-S, Lena Edehag tel 08-456 58 68
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 26 maj. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
120 54 STOCKHOLM
Tullverket Jobbnummer
9895294